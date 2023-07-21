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【網絡熱話】老公去朋友家看球賽 老婆「連環奪命追魂call」被控騷擾罪成

親子 17:03 2023/07/21

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唔知你又有冇試過比伴侶「奪命連環call」呢？如果有咁就要小心啦！事關英國就發生一宗因恐怖情人不斷騷擾丈夫和友人的案件，最終被控騷擾罪成。

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綜合外媒報導，59歲英國婦女Joanne Haeley一直以來都有醉酒鬧事的問題。事發當日Joanne 的丈夫Steven外出到其朋友John  Ashworth和Debbie Ashworth的家中一同觀看車路事對曼聯的球賽。期間，Joannne 卻醉酒鬧事不斷瘋狂致電Steven質問他何時回家，Steven其後因厭煩而拒絕再接聽其來電。

不過Joanne並沒有放棄，反而把目標轉致其朋友John和Debbie的家中，其後二人的兒子忍受不了並接聽電話叫她停止這種騷擾行為。不過，Joanne卻繼續火上加油，直接辱罵John係 「戀童癖」而Debbie則與其丈夫有染。

最終Debbie忍無可忍在Steven離開後，便報警控告Joanne嚴重騷擾他們。據悉Debbie與Joanne曾是30多年好友，更一同加入武術班，不過事發前Joanne卻無故打電話辱罵Debbie，最嚴重更試過在短短兩個鐘內「連環奪命追魂call」59次，最後兩人不和，而Debbie更被踢出武術班。是次事件更令Joanne報警親自控告昔日好友。

Debbie其後承認自已當時醉酒，並表示自已只是希望丈夫把狗隻帶回家中，而Ashworth夫婦一直不肯接聽電話使她沮喪。最終她被控告騷擾罪成，被判12個月社會禁制令、罰款80英鎊， 緩刑則是需參加20天戒酒課程和支付234英鎊作為費用和受害者附加費。

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責任編輯︰羅嘉欣

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