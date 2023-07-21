皇玥屢獲世界食品最高金獎 全新2023月餅系列送禮矜貴顯心思

中秋佳節，人月兩團圓，與摯親一邊嘗美味月餅一邊賞月，簡單又溫馨。說到月餅，必選由巨星古天樂代言的香港皇玥，其皇牌流心月餅連續5年榮獲世界食品最高金獎，絕對是信心的保證。而今年皇玥更為大家隆重呈獻2023年月餅系列，以全新的至尊系列、經典系列、時尚系列、低糖系列及傳承系列，讓你和摯愛細味幸福，歡度團圓時刻。

▲ 皇玥流心月餅連續5年獲世界食品最高金獎。

匠心製作高品質月餅 屢獲國際認可



皇玥米芝蓮星級團隊一向堅持以優質食材，傳承匠心的工藝。皇玥餅藝大師、半島奶黃月餅始創人葉永華大師傅，以及米芝蓮二星餅藝大師黎永冠大師傅，靈活運用多年的製餅經驗，帶領專業廚師團隊製作高品質的月餅。皇玥圑隊經歷上百次的研究和改良，嚴格控制餡料、流心醬及餅皮的比例，及烘焗的火候及時間，才令流心月餅在室溫下，仍能達至完美平衡。

▲ 皇玥月餅在室溫下切開仍能保持流心。

有「食品諾貝爾獎」之稱的世界食品品質評鑒大獎（Monde Selection），是與米芝蓮齊名的權威性世界級別食品獎項。自1961年起，超過80多名國際知名專家對世界各地的美食產品進行全方位的評估及遴選，只有最終總分獲得90%以上的產品，才能獲得「最高金獎」。今年，皇玥流心月餅及傳統月餅於世界食品品質評鑒大獎中，在近90個國家、3,000多件參賽產品脫穎而出，憑藉出色的工藝，榮獲最高級別的最高金獎。皇玥流心月餅更是連續5年蟬聯此最高殊榮，味道及品質屢獲國際認可。



全新2023月餅系列 首推燕窩奶黃月餅



皇玥在傳承經典的同時，亦追求創新。今年，皇玥代言人古天樂誠意推介2023全新月餅系列，以5款各具特色的月餅系列，包括至尊系列、經典系列、時尚系列、低糖系列及傳承系列，為你獻上最誠摯的祝福。

▲ 皇玥代言人古天樂誠意推介2023全新月餅系列。

採用最頂級食材的至尊系列，首次推出燕窩奶黃月餅，全手工製作，限量發售。經典系列則呈獻皇玥享譽盛名的流心奶黃、流心芝麻及流心綠茶月餅。將傳統的月餅與現代飲食巧妙結合的時尚系列，推出口感豐富惹味的迷你五仁月餅，與流心榴槤、流心薑汁、陳皮紅豆沙月餅，讓你品嘗皇玥的創新美味。低糖系列更首次推出低糖雙黃白蓮蓉月餅，大幅減低糖分同時保留傳統古法滋味。傳承系列沿用繁複傳統做法，全人手炒餡包餅，凸顯工藝。

此外，皇玥努力研發新配方，推出2023加強版的流心貓山王榴槤月餅、流心綠茶月餅及低糖綠茶月餅。3款月餅均加重榴槤及綠茶味，味道變得更濃郁，一試難忘。

▲ 至尊系列

▲ 時尚系列

▲ 傳承系列

皇玥月餅禮盒 送禮顯品味



中秋節以皇玥月餅禮盒親友及客戶送禮以表心意，盡顯大方體面一面。 延續往年經典設計，月餅禮盒選用全手工紙皮盒，透過繁複紙藝呈現出皮革紋理，外觀優雅大方。今年，皇玥月餅禮盒以7色魅力，綻放有如彩虹般的迷人色彩。除原有的香檳金、琥珀橙、青瓷綠、天空藍及夢幻紫外，今年更新增浪漫粉紅和檸檬黃，以時尚優雅的粉嫩色系呈現活潑氣息，突破傳統印象，為中秋注入無限活力。

佳節過後，多款色彩的月餅禮盒，更可化身成美觀實用的首飾寶盒，突顯個人品味，送禮自用皆宜。



2023月餅系列——網店及門市同步可享7月早鳥優惠價及買4送1優惠。

網上商店 : https://shop.ipastry.com.hk

門店地址: www.ipastry.com.hk/ourshop/



（特約）