【擲物刑毁】涉擲花盆落街毀壞車輛罪成　法官包致金姪女判監2個月緩刑18個月

▲ 涉擲花盆落街毀壞車輛罪成，法官包致金姪女判監2個月緩刑18個月。（資料圖片）

終審法院非常任法官包致金侄女Amina Mariam Bokhary，涉將花盆等物品從其9樓寓所擲落樓擊中私家車，早前經審訊後被裁定1項刑毁罪成，今（21日）於東區裁判法院判刑。裁判官指案情嚴重，但考慮到事主已獲賠償，被告容易在壓力下崩潰，最終判監2個月，緩刑18個月。

被告Amina Mariam Bokhary（46歲）否認於2022年12月13日及14日，在跑馬地肇輝臺嘉苑B座，無合法辯解而損壞2部私家車的擋風玻璃；以及在12月13日於上址一單位內偷竊菲傭Castillon Pacita Bundiola的財產，即衣物、1本相冊、2個錢包、1個塑膠盆、1隻手錶、1部諾基亞手機和1串鎖匙。

被告原被控共5罪，其中2項刑事損壞罪的證人不願出庭，獲撤銷控罪，經審訊後被裁定涉擲花盆的1項刑毁罪成，另外2項刑毁及盜竊罪則脫罪。

辯方大律師蘇明哲進一步求情指，被告與雙親的關係因本案變差，本案令被告經歷了達半年的惡夢，很遺憾被告與包致金同一姓氏，惹來傳媒關注。辯方希望法庭考慮到被告的心理和精神狀況，給予一定程度的同情和同理心。

裁判官王證瑜判刑時指，被告將重物擲下停車場，砸碎私家車的擋風玻璃，案情嚴重，被告經審訊後定罪，欠缺悔意，判刑須反映案件嚴重性，判監2個月。

惟裁判官續指，考慮到本案源自家庭糾紛，被告已向事主賠償，至今亦已還押2周，報告指其重犯風險屬中度偏低。被告患有躁鬱症、專注力失調及過度活躍症（ADHD），情緒管理技巧差，在壓力下容易崩潰，裁判官認為被告或受影響而犯案，最終將刑期緩刑18個月執行。

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記者：陳曉欣