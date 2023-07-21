【校園暴力】韓女教師遭小六男生暴打 　扔鉸剪、腳踢致多處受傷致患PTSD

▲ 韓女教師遭小六男生暴打， 扔鉸剪、腳踢致多處受傷致患PTSD。

韓國近日被揭發一宗女老師遭小學生暴打案，引起社會廣泛關注！事發於6月30日首爾某間小學，女教師在教室疑遭一名小六男生毆打，導致口腔撕裂、手部受傷。由於傷勢嚴重，醫生指已打上石膏的手上傷口，更需要3周才能痊癒，而受害女老師其後亦證實患上創傷後遺症（PTSD）。

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根據韓媒報道，事發於今年6月30日首爾陽川區某公立小學，身為班主任的女教師，當日嘗試誘導有情緒問題的小六男生參加輔導課程，惟期間對方卻突然暴躁起來，不但向女教師毆打，更不斷往她身上擲物及辱罵。女教師事後在網上發文指，自己的臉部及身體均遭受拳打，被摔倒地上後仍遭腳踢，並指該學生還向自己扔鉸剪及鏡子。

報道又指，該學生的暴力行為其實自學期初已開始，行為更不斷升級，但校方卻未見積極干預。女教師受傷事件發生後，學校幾乎在3周後才召開會議，商討處分該名學生，外界因此批評校方與教育部門忽略對教師的保護和支援。首爾教師工會19日發聲明表示，學校應當立即向教育部門報告事實，「如果情況緊急，應向112或學校負責警察官舉報，但當時學校方面沒有採取任何措施。」

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工會發言人鄭惠英表示，在很多情況下，有些家長會恐嚇稱「要以虐待兒童為由展開反控訴」，結果令教權保護委員會開不了、選擇放任不管。報道稱，教權保護委員會審議的學生傷害與毆打案件數量，已從2018年的165宗，升至2022年的347宗。

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責任編輯：羅嘉欣