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【開心香港】樂聚維港嘉年華踏入第三周　水上音樂會迎來搖滾主題

社會 12:09 2023/07/21

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

樂聚維港嘉年華踏入第三周，水上音樂會迎來搖滾主題。（旅發局提供）

「開心香港」樂聚維港嘉年華踏入第三周，將繼續舉行水上音樂會，本星期主題為「硬地搖滾派對」，邀請到per se、YELLOW 黃宣及 Project Ace 等不同類型的樂隊，同時「幻彩詠香江」將發射水上煙火特效。極限運動表演區將有滑板及BMX單車表演。

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水上音樂會舉行搖滾派對

「維港水上音樂會」今個星期是「硬地搖滾派對」主題，邀請到 per se、YELLOW 黃宣及 Project Ace 等本地、內地、台灣不同類型樂隊表演不同曲風。同時，嘉年華在灣仔渡輪碼頭附近草地設有休憩區，直播音樂會表演，市民旅客可於草地觀賞不同音樂風格的表演，亦可到「盛夏飲品小食」區，購買飲品小食。

「幻彩詠香江」增添水上煙火效果

晚上8時上演的「幻彩詠香江」在嘉年華舉行的 10 天，增設水上煙火特效，市民旅客在灣仔海濱可近距離捕捉水上煙火，其中一幕會綻送出「HK」字樣。

亞運代表表演滑板

X-Game 極限運動表演區，晚上六時半後，聚集多名來自香港、 內地及日本的 BMX 單車、滑板好手，一同切磋技藝，本地街舞團亦大展地板舞技。本周表演包括即將出戰亞運的滑板代表于朗，擁有13年滑板經驗的于朗， 曾經贏得天津全國運動會碗池賽銅牌；加上曾參加亞洲極限運動錦標賽等多項大賽的 BMX 單車代表李俊霖。

夢幻的街頭表演

至於今周的街頭表演以「大自然狂想曲」為主題，帶領大家進入夢幻世界，高蹺藝人與擁有繽紛色彩的可愛巨Bear，以趣怪的舞姿與遊人追逐互動；本地舞獅藝術團體帶來 LED 七彩炫光燈效醒獅表演。

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責任編輯：陳麗娜

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