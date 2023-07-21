【非常醫生】當年僅35歲成屯門醫院院長　劉少懷醫生：AI是未來醫療發展重點

▲ 人生進入下半場，劉少懷未言休，他深感醫療要不斷創新，2018年創立了香港創新醫療學會，認為新科技是未來醫療發展重點。

有些人天生就是領袖，負責開創帶領團隊前行，香港創新醫療學會會長劉少懷醫生就是一例。當年他以35歲之齡頭角崢嶸成為屯門醫院院長，相信是前無古人也暫無來者。他遊走醫學界數十載，仍未放慢腳步，放眼醫學新科技、遠距醫療、機械人醫療，比很多人走得前。

劉少懷70年代在英皇書院讀中學，該校的理科預科班十分強勁，讀數理班的師兄師姐（中六開始讓女生入讀），不少日後成為博士及大學教授。「當年預科班分Upper Six及Lower Six，學校將Lower Six又分了一班『M班』，是為入大學Medicine醫科志向而設。」

他受學兄學姐感染，雖然到劉少懷讀預科時已取消了「M班」，4班中C、D班專攻入讀醫學院，學習氣氛濃厚，彼此為升大學努力拼搏。當年港大醫學院收了120人，英皇就佔了30人，劉少懷是其中一人。

實習初踏木人巷

他如願踏入港大醫學院門檻，度過了5年醫科生涯後，在伊利沙伯醫院當實習醫生時，印象深刻。病房僅30張病床卻收了80個病人，因此開滿帆布床，有時候要蹲低為病人觸診時，面向着洗手間，百感交集。「當時醫院的廁所，公廁比它還好，滿地是水，拖極都總是水漬斑斑；沖涼的隔水簾，下方全發霉。」

他能做的，是盡量讓老人家躺病床，年青的「弗得仔」和「弗得妹」、飲消毒藥水自殺入院的年輕人睡帆布床。「工作忙得不可開交，其實現在回想，應抽些時間向這些年青人勸說精神藥物毒品之害。」

▲ 劉少懷說人雖然長壽了，但始終會受慢性病的影響。與早在40歲和70歲才出現慢性病，情況肯定大不同，所以要拉後慢性病出現的時間。（黃建輝攝

看Ｘ光片的日子

他之後加入葛量洪醫院，心外科是葛量洪醫院的出名強項，他在內科的心臟科及胸肺科工作。80年代因胸肺問題入院的病人多是肺癌，醫學未及現今昌明，初級醫生的劉少懷每天埋頭埋腦細看Ｘ光片。「病人咳血要分辨是肺癌抑或肺癆，當時看X光片的燈箱好大的，像現時3部智能大電視般大，幾張片排開，有些未能界定是否肺癆的，X光片就排得更多，與現時先進電腦的清晰影像不可同日而語。」

初出茅廬的他，心裏暗暗佩服高級醫生和顧問醫生斷症準繩，一看就知肺癌有無擴散，是否值得開刀。「那時打開軀體進行肺部手術，是一項大型手術，有些病人因病情嚴重存活率很低，便採取紓緩療法。」

▲ 1986年劉少懷和高永文在瑪嘉烈醫院醫生協會共同策劃活動。（被訪者提供）

讓離世者「好頭好尾」

末期肺癌現在都屬嚴重病症，何況在幾十年前，他說肺癌男士患者較多，他們愛以自己肩膊扛下所有事情，不吐露半句內心的苦。「雖在政府醫院治療，但他們都會助借其他方法醫治，因此花了大量金錢，有些還欠下了債務。因生無可戀，因經濟問題，不少病人會在醫院內跳樓輕生。」

有病人在醫院輕生，在宿舍留宿的劉少懷就常被召喚到現場，證實病人死亡，然後是寫報告、警察調查是否需要送到法醫進行解剖、通知家人等等。他會用心去寫好每一個報告，向死者家屬解釋死因。「雖然他們大多哭到肝腸寸斷，不大聽到我說的話，讓逝者好頭好尾，也饒有意義。」

他由葛量洪醫院轉去瑪嘉烈醫院內科培訓，在那裏他遇上高永文醫生、馮康醫生，醫院事務署署長周端彥要為醫管局成立鋪路，公共衞生改為衞生署管理。「周署長與我們幾個開會，詢問我們幾個年輕醫生的志向，我當時後生，想去新醫院展抱負，選擇了1989年開院的屯門醫院。」他萬料不到，新任務竟是屯門醫院院長，當時劉少懷年僅35歲。問他是否一個本港最年輕院長紀錄？他沒有正面回答，笑哈哈說：「係之後啲人無咁蠢而已。」

年輕院長挑大樑

年輕院長挑戰不少，院內顧問醫生都比他年長資深，他「慶幸」自己因遺傳早生華髮，一頭白髮令他予人感覺較老成。

當時院內不少年輕醫生由伊利沙伯醫院、瑪嘉烈醫院等調職過來，他至今仍感激當年第一批和他並肩作戰的部門主管、顧問醫生、總護士長。「大家都很有團隊精神，堅守崗位，如年輕醫生當值遇上棘手問題，聯絡資深醫生，對方馬上駕車45分鐘回來幫手。」

▲ 新冠疫情影響全球，劉少懷在新冠疫苗接種中心當值的最後一天。（被訪者提供）

最令劉少懷醫生難忘的是1992年2月3日農曆年三十，石崗船民中心爆發騷亂。難民打鬥，火燒營房，釀成24死100多人受傷，當中逾百人送往屯院救治。「當年醫院甚少談及災難搶救應變計劃，我在家看到新聞報道後，立即遙距指揮急症室等部門召喚醫護進行搶救、負責對內對外聯絡等。」

醫療要不斷創新

3年後他再調職，在醫管局總部擔當總行政經理，肩負不同範疇，包括急症、深切治療部、骨科、創傷科、感染控制及員工支援。「我做的多是急症及傳染病方面，有很多危機處理，負責統籌7個醫院聯網的感染控制隊伍，沙士後設立了1,400張負壓病床，也在瑪嘉烈設立傳染病中心。沙士後有檢討報告，要多關注醫護人員士氣及心理質素，開展了一個名為『綠洲』的心理支援服務計劃。」

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人生進入下半場，劉少懷未言休，他深感醫療要不斷創新，2018年創立了香港創新醫療學會，成員有醫生、護士、醫療集團高層、兩間醫學院教授等，這個非牟利平台，常舉行活動項目包括穿戴科技、遠距醫療等。

「我們覺得AI、5G、無人機、機械人醫療都是未來醫療發展的重點項目，不時邀請了科學園的初創公司講解最新醫療科技，讓醫學界接觸及認識新知識。」他的步伐一直沒有停下來，只因他的目光，放得無限遠。

記者：周美好