【東張西望】太古城住戶慘被滋擾多年　婆婆曾否認：我話你吐口水得唔得？【有片】

▲ 《東張西望》

如果受鄰居影響的話，真的有可能會寢食難安，昨晚（7月20日）播出的一集《東張西望》中，梁敏巧就跟進一宗太古城婆婆在鄰居家門前吐口水的事件。

居住在藍籌屋苑太古城的葉小姐，在廿年來都被一名婆婆在門外吐口水或吐痰，大約2、3天會發生一次，認為對方是「有心」。

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婆婆接連「口水攻擊」

葉小姐在1999年搬入太古城一單位居住，並在2004年開始在家門外發現口水蹤跡。她一於在大門上裝設閉路電視，發現一名獨居的婆婆在其家門前吐口水。

她鎖定「目標」後，先找管理處投訴惜並無改善，後來向婆婆發律師信才令對方不再有行動。在數年後，婆婆「轉移陣地」，在午夜打開窗、伸出頭，向葉小姐所住單位的窗吐口水，以上的畫面都被葉小姐裝設的閉路電視拍下。

葉小姐認為自己與婆婆沒有深仇大恨，並指知道婆婆曾向管理處投訴自己：「我當時要換一個窗框，佢當時話我個棚頂住佢個窗，開唔到窗。」

後來，為息事寧人，葉小姐便找家傭清潔妥當便算，誰不知婆婆在疫情爆發期間又在葉小姐的家門前吐口水。在今年６月中的一個星期內，葉小姐家門外的閉路電視就拍得婆婆三度吐口水。

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惡人先告狀？

管理處上門向涉事的婆婆了解，她反而指葉小姐弄得門口有一大攤水，更激動地說：「我無講大話，舉起3隻手指。」管理處也無計可施，只在樓層張貼告示。

梁敏巧、葉小姐一同上門找婆婆，梁敏巧向婆婆表示想了解事件，婆婆回應：「我無、我無吐口水，我叫佢出嚟睇住，佢無出嚟睇，口水係濕，我無吐水口水。你冤枉我，我話你吐口水得唔得？」

婆婆極力否認，又指自己在20多年來也沒有看過葉小姐。當葉小姐表示手握證據時，婆婆依然指葉小姐是冤枉她。

婆婆看到其吐口水的片段後，「你唔好蝦我幾廿歲睇唔到，你搵其他人、我嘅仔囡嚟睇，嗰個係我？我話係你得唔得？管理處無打過上嚟。」

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管理處再作跟進

其後，葉小姐與丈夫一同到管理處找職員，不過管理處職員當天也沒有上門找婆婆了解，只是再張貼通告。

管理處透過電郵回覆，稱一直與雙方進行溝通，指被投訴的業戶是年邁獨居長者，職員一直嘗試勸喻、主動聯絡其家人。可惜，實際情況一直也未有改善。

婆婆兒子揭「真相」

葉小姐的丈夫成功與婆婆的兒子對話，婆婆的兒子看過錄影證據後亦算明白事理，承認母親記憶力差會再作勸告。他說：「你哋講無用，由我同佢講清楚。」

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