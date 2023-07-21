【網絡熱話】靚女「不想努力」被包養 嫁契爺獲贈290萬跑車：愛情用錢買到

▲ 馬來西亞1名靚女因「不想努力」被包養，嫁契爺獲贈290萬跑車，每月仲有零用，她直呼：愛情用錢買到。

愛情與麵包，你會點揀？馬來西亞一名靚女透過交友平台結識到富貴「契爺」（Sugar Daddy），更成功嫁給對方被包養，婚後住豪宅，並獲贈290萬麥拿侖跑車，每月有1萬令吉（約1.7萬港元）零用錢。她更直呼：「愛情可以用錢買到！」。

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馬來西亞以街拍名車的網紅Koocester，早前在其ig發布了一條影片，他在吉隆坡武吉免登街頭拍到到1名穿粉紅色羽毛連身裙的靚女，駕駛著價值逾170萬令吉（約290萬港元）的超級跑車「麥拿倫720S」（Mclaren 720S）。

靚女泊好車，Koocester即上前詢問她從事什麼工作才能買到這輛跑車，女子手拿著LV包包大方受訪，坦言「我嫁給了1個非常非常富有的人」，而跑車就是丈夫送贈的禮物。

靚女不忌諱表示，自己在交友平台Sugarbook上認識了一名契爺後，因不想努力了，索性依靠契爺包養，最後更嫁給對方，她自爆婚後，除了獲贈豪宅和跑車外，每月還有1萬令吉（約1.7萬港元）的零用錢。她還對着鏡頭開心大喊「愛情可以用錢買到！」。

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影片曝光後，立即成為網絡焦點，有網民質疑該視頻的真實性，認為影片可能只是擺拍，但也有網民欣賞女子落落大方、直言不諱的態度，「至少很誠實，沒有逃避問題」、「直接承認喜歡錢也沒什麼不對」、「我也想要一個這樣的『乾媽』，不過也有不少網民諷刺她「這女孩還炫耀『愛情可以用錢買到』，她乾爹其實是在用錢買她的青春、美貌和身材」、「到她不再青春就知道了」、「金錢可以買到愛情，但買不到幸福」、「膩了就會被丟掉」、「如果乾爹破產就什麼都沒了」。

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責任編輯︰王明芳