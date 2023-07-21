【最型嫲嫲】2月份滑雪釀意外右腿永久鑲釘　劉美君靠戒口努力增肌復原9成

▲ 劉美君右腿已痊癒9成。

劉美君於今年2月滑雪釀意外致右腳脛骨骨折，送入院後接受「駁骨」手術，在腿骨要鑲上鈦合金和鋼釘來永久固定脛骨，當時劉美君更自嘲：「來跟女金鋼打招呼吧！」

堅強的劉美君真的如「女金鋼」，經過5個月的努力復康之路，劉美君今日於IG透露腳傷已經痊癒了9成。

劉美君上載一張在gym room做健身的照片，身穿黑色bratop襯短褲的做出深蹲以及跳起的動作。

【全民造星】劉美君被更年期煩惱纏繞 乾眼症加抑鬱症：想挖出我的眼球

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【禿髮危機】57歲劉美君頭頂驚現「鬼剃頭」 最型嫲嫲豁達面對身體警號

戒口成功增肌助痊癒

當中她以英文撰文，其大意是：「手術後21週...我很高興地告訴大家，我已經康復了 95%，但仍然有一些輕微的骨頭瘀傷，不能坐日式，不能一直蹲著。」

要成功康復，劉美君原來要忍口，她說：「戒掉了連續四個月吃的精製碳水化合物，終於減掉了一點脂肪（脂肪不容易燃燒），恢復了一些肌肉量，還照顧好皮膚，寶貝們，一切都好！我可以做#JumpSquats，哇哦！」

▲ 劉美君跟一對寶貝孫兒！（取自instagram）

第二度抱孫

另外，這位「最型嫲嫲」將迎來第2個孫，劉美君透露：「我女兒的預產期是 9 月份，我將處於備用 PoPo模式，因此 10 月份不會有貨到香港。」2014年，劉美君的媳婦產下一子，她正式榮升嫲嫲，孫兒Mason已經9歲。

網民均留言為劉美君打氣，更表示開心見到她康復得好好。

▲ 58歲的劉美君被封「最型嫲嫲」。（取自instagram）

劉美君未有公開身在何地，只透露滑雪時遇上暴風雪而收傷，現時情況穩定，她在貼文中寫道：「別擔心，我受到了很好的照顧，經歷了一些夢幻的格雷解剖時刻，因為我的醫生太靚仔！」，受重傷仍會開玩笑，劉美君相當堅強。

2月26日，劉美君於IG分享一張卧床醫院的照片，她透露在暴風雪中爬上斜坡，最終釀成意外。不過，向來積極、正能量爆燈的她，笑言有英俊醫生們悉心照料，相信情況已穩定。

現年58歲的劉美君擁有一身零贅肉逆齡身段，惟去年底身體狀況響起了警號，自爆患上俗稱「鬼剃頭」的斑秃，更大方公開出現斑秃的頭頂位置，並豁達地稱：「It's not the end of the world！」

最新影片推介：陳瑞菱專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R