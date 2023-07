【最型嫲嫲】2月份滑雪釀意外右腿永久鑲釘　劉美君靠戒口努力增肌復原9成

▲ 劉美君右腿已痊癒9成。

劉美君於今年2月滑雪釀意外致右腳脛骨骨折,送入院後接受「駁骨」手術,在腿骨要鑲上鈦合金和鋼釘來永久固定脛骨,當時劉美君更自嘲:「來跟女金鋼打招呼吧!」

堅強的劉美君真的如「女金鋼」,經過5個月的努力復康之路,劉美君今日於IG透露腳傷已經痊癒了9成。

劉美君上載一張在gym room做健身的照片,身穿黑色bratop襯短褲的做出深蹲以及跳起的動作。

戒口成功增肌助痊癒

當中她以英文撰文,其大意是:「手術後21週...我很高興地告訴大家,我已經康復了 95%,但仍然有一些輕微的骨頭瘀傷,不能坐日式,不能一直蹲著。」

要成功康復,劉美君原來要忍口,她說:「戒掉了連續四個月吃的精製碳水化合物,終於減掉了一點脂肪(脂肪不容易燃燒),恢復了一些肌肉量,還照顧好皮膚,寶貝們,一切都好!我可以做#JumpSquats,哇哦!」

▲ 劉美君跟一對寶貝孫兒!(取自instagram)

第二度抱孫

另外,這位「最型嫲嫲」將迎來第2個孫,劉美君透露:「我女兒的預產期是 9 月份,我將處於備用 PoPo模式,因此 10 月份不會有貨到香港。」2014年,劉美君的媳婦產下一子,她正式榮升嫲嫲,孫兒Mason已經9歲。

網民均留言為劉美君打氣,更表示開心見到她康復得好好。

▲ 58歲的劉美君被封「最型嫲嫲」。(取自instagram)

劉美君未有公開身在何地,只透露滑雪時遇上暴風雪而收傷,現時情況穩定,她在貼文中寫道:「別擔心,我受到了很好的照顧,經歷了一些夢幻的格雷解剖時刻,因為我的醫生太靚仔!」,受重傷仍會開玩笑,劉美君相當堅強。

2月26日,劉美君於IG分享一張卧床醫院的照片,她透露在暴風雪中爬上斜坡,最終釀成意外。不過,向來積極、正能量爆燈的她,笑言有英俊醫生們悉心照料,相信情況已穩定。

現年58歲的劉美君擁有一身零贅肉逆齡身段,惟去年底身體狀況響起了警號,自爆患上俗稱「鬼剃頭」的斑秃,更大方公開出現斑秃的頭頂位置,並豁達地稱:「It's not the end of the world!」

