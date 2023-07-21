【小心中暑】男子高溫下戶外工作5小時　體溫直飆38.6℃確診熱衰竭

▲ 男子高溫下戶外工作5小時，突胸悶四肢無力，體溫直飆38.6℃確診熱衰竭。

天氣炎熱，戶外工作一定要小心中暑。近日，台灣一名45歲王先生從事4至5小時的戶外工作後，突感到呼吸困難、胸悶、肢體無力，被緊急送往醫院後體溫已高達38.6℃，並確診熱衰竭。

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綜合台媒報道，從事營建工程業的王先生，近兩周連續進行磚舖地工程，包括鏟沙、鋪磚等作業，需要長時間在室外工作。據報道，事發當日氣溫約28至36℃，相對濕度83%至85%，王先生經連續性工作4至5小時後，突然感到胸悶、呼吸困難、肢體無力、全身不適，隨即被送至區域醫院急診治療。

台北市立聯合醫院忠孝院區職業醫學科主治醫生游文茹表示，患者送到醫院時體溫已經達到38.6℃，無肌肉痙攣或中樞神經症狀，檢驗值顯示除鈉離子和肌酸磷化脢（CPK）輕微升高外，其它均無明顯異常，最終診斷為熱衰竭，並立即進行醫療處置。

熱中暑vs熱衰竭

游文茹醫生解釋，熱急症按症狀嚴重程度區分為輕微症狀（例如熱暈厥、熱筋攣、熱衰竭）和嚴重症狀（熱中暑）。熱中暑是高危險性的熱危害，患者體溫常會超過40.6℃，且合併中樞神經症狀，如譫妄、抽搐或昏迷等等，通常預後較差，常伴有永久性的神經傷害。

而熱衰竭是人長時間暴露在高溫環境中或劇烈運動後，造成身體過度產熱，導致身體水分或鹽分喪失。此時患者體溫可能輕微上升，會出現口渴、噁心、嘔吐、輕微脫水等症狀，但不會有嚴重的神經系統症狀。

她提醒，高溫作業環境可使用電風扇和低溫細水霧，以降低環境溫度，若環境溫度高於人體皮膚溫度，不可將電風扇吹向勞工，而是吹向熱源，利用電風扇增加空氣濕度和低溫空氣吹向人體的原則進行操作。同時，現場應提供淺色、透氣和易排汗的工作服，以及運動飲料、加少許鹽的冷開水或膠質冷飲給勞工，當紫外線指數很高時須穿長袖工作。

正確處理急救法

香港港安醫院–司徒拔道急症科專科醫生高曉輝接受TOPick訪問時指出，熱衰竭和中暑都是常見的熱傷害，當體溫持續過高，有機會引致多重器官衰竭、橫紋肌溶解症等，嚴重恐接受洗腎治療。如身處戶外，發現同行人士出現熱衰竭或中暑的情況，應該立即帶其到陰涼的地方，避免繼續暴曬，然後可用濕毛巾為患者抹身、降溫；另外亦可替患者脫下多餘衣服，使其身體快速散熱。

治療方法

當患者因熱衰竭被送到急症室，醫生會為其量體溫，評估神智，如神智清醒，體溫未符合中暑的條件，且出現脫水的情況，醫生會為患者打點滴，吊生理鹽水，讓患者充分休息，補充水分，當情況好轉後便可出院。

至於中暑患者，一般會用濕毛巾為其抹身，或在額頭、腋下、腹股溝位置進行冰敷，甚至使用冷凍氈設備；另外亦可採取體內降溫的方法，如注射冷凍的生理鹽水，將血液降溫。而醫生會使用探熱器，持續監測患者體溫，以免體溫驟降。

預防中暑貼士

高醫生提醒，要預防中暑，做運動前應補充足夠水分，以免流失過多汗水，出現熱衰竭的情況；如運動期間感到不適，應立即停止，並到陰涼的地方休息。

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責任編輯︰羅嘉欣