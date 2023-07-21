【香港小姐】李珊珊為作者新書寫序 自爆被出版社擅自更改內容
前港姐冠軍李珊珊入行後參與多部TVB劇集，直到2005年開始減產，2011年退出幕前後鮮有露面。外界一直傳出她患腦瘤及抑鬱症的消息，當時她僅承認入院治療，但就否認患腦瘤。
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遭出版社擅自改序
向來愛寫作的她，不時為報章寫專欄，亦為作家書籍寫序。昨日（7月22日）她在社交平台發文稱，自己為作者的新書所寫的序，卻被擅自更改，讓她感到被冒犯。
她寫道：
請問 火柴頭工作室 。
在未經溝通、協調、同意，
可擅自更改，
本人為作者的新書，
所寫的序嗎？
#我感到被冒犯
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緊張至肚瀉
李珊珊2019年11月首次公開患上驚恐症達兩年之久，當中更於直播中分享患病的心路歷程。
兩年後，她表示雖然已戰勝病魔，但每次出門因緊張至肚瀉。李珊珊以過來人身份鼓勵同路人別恐懼，她寫道：「不如接受它是必然步驟，不帶半點情緒如常操作。」
四料港姐冠軍
現年45歲的李珊珊於1996年參選香港小姐而入行，當時以18歲之齡成四料冠軍，美貌與智慧並重，加上擁有一副驕人身材，得到不少幕前機會，曾參演重頭劇集《鑑證實錄》、《刑事偵緝檔案》、《烈火雄心》等。
最為經典之作，2005年與真蛇零距離拍攝硬照廣告，為昔日風靡萬千少男的宅男女神。
感情方面，李珊珊與錢嘉樂的戀情最為人知，二人合作《烈火雄心》而相戀8年。有傳錢嘉樂求婚後成為了兩人分手的原因，李珊珊分手後亦沒有承認過任何戀情。
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撰文 : TOPick柴犬出動