  • 31°C
香港時間 : 2023721日 (週五) 15:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐】李珊珊為作者新書寫序　自爆被出版社擅自更改內容

娛樂 13:54 2023/07/21

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

李珊珊發文透露遭出版社擅自改序。

前港姐冠軍李珊珊入行後參與多部TVB劇集，直到2005年開始減產，2011年退出幕前後鮮有露面。外界一直傳出她患腦瘤及抑鬱症的消息，當時她僅承認入院治療，但就否認患腦瘤。

【香港小姐】李珊珊包受驚恐症煎熬　宣布暫停更新社交網：首位投放在身體上

遭出版社擅自改序

向來愛寫作的她，不時為報章寫專欄，亦為作家書籍寫序。昨日（7月22日）她在社交平台發文稱，自己為作者的新書所寫的序，卻被擅自更改，讓她感到被冒犯。

她寫道：

請問 火柴頭工作室 。
在未經溝通、協調、同意，
可擅自更改，
本人為作者的新書，
所寫的序嗎？
#我感到被冒犯

點擊圖片放大
+5
+4

【香港小姐】李珊珊自爆狂瀉兩周難進食　IG發文講近況：謝謝你們一直關愛

緊張至肚瀉

李珊珊2019年11月首次公開患上驚恐症達兩年之久，當中更於直播中分享患病的心路歷程。

兩年後，她表示雖然已戰勝病魔，但每次出門因緊張至肚瀉。李珊珊以過來人身份鼓勵同路人別恐懼，她寫道：「不如接受它是必然步驟，不帶半點情緒如常操作。」

李珊珊於2019年公開自己患驚恐症。（IG圖片）

四料港姐冠軍

現年45歲的李珊珊於1996年參選香港小姐而入行，當時以18歲之齡成四料冠軍，美貌與智慧並重，加上擁有一副驕人身材，得到不少幕前機會，曾參演重頭劇集《鑑證實錄》、《刑事偵緝檔案》、《烈火雄心》等。

最為經典之作，2005年與真蛇零距離拍攝硬照廣告，為昔日風靡萬千少男的宅男女神。

感情方面，李珊珊與錢嘉樂的戀情最為人知，二人合作《烈火雄心》而相戀8年。有傳錢嘉樂求婚後成為了兩人分手的原因，李珊珊分手後亦沒有承認過任何戀情。

最新影片推介：陳瑞菱專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳瑞菱體內曾有巨瘤臨生死邊緣　Reina身上留疤視為「重生」標記

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【抗病成功】李珊珊鮮有露面聚會愉快　鄭秀文林保怡陪伴度過驚恐症
13:51 2022/05/29
【抗病成功】李珊珊鮮有露面聚會愉快　鄭秀文林保怡陪伴度過驚恐症
【香港小姐】李珊珊疑身體轉差　狂瀉兩周難如常進食
18:28 2022/09/07
【香港小姐】李珊珊疑身體轉差　狂瀉兩周難如常進食
【香港小姐】李珊珊自爆狂瀉兩周難進食　IG發文講近況：謝謝你們一直關愛
10:28 2022/09/08
【香港小姐】李珊珊自爆狂瀉兩周難進食　IG發文講近況：謝謝你們一直關愛
【香港小姐】李珊珊走出驚恐症隔空支持同路人　珊珊：陪伴是最好的療癒方法
12:34 2022/10/10
【香港小姐】李珊珊走出驚恐症隔空支持同路人　珊珊：陪伴是最好的療癒方法
【香港小姐】李珊珊包受驚恐症煎熬　宣布暫停更新社交網：首位投放在身體上
14:14 2023/01/08
【香港小姐】李珊珊包受驚恐症煎熬　宣布暫停更新社交網：首位投放在身體上
【情緒病】恐慌症病發時有瀕死極度驚慌感　患者多自覺無問題錯過黃金治療期
15:31 2023/02/21
【情緒病】恐慌症病發時有瀕死極度驚慌感　患者多自覺無問題錯過黃金治療期

你可能感興趣

【抗病成功】李珊珊鮮有露面聚會愉快　鄭秀文林保怡陪伴度過驚恐症
13:51 2022/05/29
【抗病成功】李珊珊鮮有露面聚會愉快　鄭秀文林保怡陪伴度過驚恐症
【香港小姐】李珊珊疑身體轉差　狂瀉兩周難如常進食
18:28 2022/09/07
【香港小姐】李珊珊疑身體轉差　狂瀉兩周難如常進食
【香港小姐】李珊珊自爆狂瀉兩周難進食　IG發文講近況：謝謝你們一直關愛
10:28 2022/09/08
【香港小姐】李珊珊自爆狂瀉兩周難進食　IG發文講近況：謝謝你們一直關愛
李珊珊 娛樂人物職業 香港小姐 娛樂行業 社交平台

最高瀏覽

【天氣報告】風暴杜蘇芮或移入廣東　天文台料下周達強颱風級別
今日 11:40
【天氣報告】風暴杜蘇芮或移入廣東　天文台料下周達強颱風級別
【天氣報告】泰利過後又打風？　四大電腦模式預測下周打風機會
09:55 2023/07/20
【天氣報告】泰利過後又打風？　四大電腦模式預測下周打風機會
【熱到暈】44°C高溫下等起飛　機艙不開冷氣4小時至少5乘客暈倒
13:34 2023/07/20
【熱到暈】44°C高溫下等起飛　機艙不開冷氣4小時至少5乘客暈倒