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【按揭貸款】再涉拖欠按揭貸款　凱施食品公司等被入稟追3,540萬

社會 13:15 2023/07/21

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再涉拖欠按揭貸款，凱施食品公司等被入稟追3,540萬。（資料圖片）

擁有多間分店的凱施餅店屢被入稟追討欠租，經營公司凱施食品有限公司及董事等，日前再遭物業貸款等公司入稟高等法院，指涉拖欠按揭貸款共涉3,540萬元，並要求將所涉4個按揭物業交吉。

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原告信貸易有限公司，首入稟狀4名答辯人為嘉中有限公司、蕭偉堅、元雪全及蕭穎笙；另一入稟狀涉及5名答辯人，分別為凱施食品有限公司、時利置業有限公司、蕭偉堅、元雪全及蕭穎笙。

首入稟狀指，首答辯人作為借貸人於2022年9月與原告簽訂按揭契約，將其擁有位於大埔富善花園一物業按予原告，作為繳付欠款之保證，原告遂向首答辯人提供340萬元信貸便利。

至於另一入稟狀則指，凱施食品有限公司及次答辯人作為借貸人，於2022年9月與原告簽訂按揭契約，將其分別擁有位於海光街海光苑地下3個舖位按予原告，作為繳付欠款之保證，原告遂向首兩名答辯人提供3,200萬元信貸便利。

原告現要求作為借貸人及擔保人的答辯人，清還所有抵押項下之欠款及利息，並須將所涉按揭物業交吉。

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記者：林育慧

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