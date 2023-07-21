【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：惠康過百件貨品$7.8或$78

▲ 惠康萬寧7-11本周優惠，焦點有惠康過百件貨品$7.8或$78。（DFI零售集團提供）

惠康、萬寧及7-Eleven本周優惠，焦點有惠康周年限定優惠，過百件貨品$7.8或$78、Häagen-Dazs各款脆皮雪糕批，折實$106.2/6盒；；7-Eleven各款卡樂B薯片55克$19／2件。

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惠康優惠：

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優惠期：21/7/2023 - 27/7/2023

金寶湯各款濃縮湯／意粉醬，$20，買2送2

精選零食／罐頭／醬油／即食麵，$60任選3件

周年限定優惠，過百件貨品$7.8或 $78

維達金裝3層衛生紙10卷裝，$61.8/2 條，送紙手巾

優惠期：21/7/2023 - 23/7/2023 (只限3天)

Häagen-Dazs各款脆皮雪糕批，折實$106.2/6盒

雀巢各款4支裝甜筒 ，折實$51.2/2盒

萬寧優惠：（優惠期：21/7/2023 - 27/7/2023）

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多款個人護理、保健及頭髮護理現正進行多重優惠，買滿指定金額更送你指定日常用品及食品。

個人護理產品買3件滿$99 送維他錫蘭檸檬茶9包裝

高露潔GENTLE護齦專家牙刷$36.9/件，買2件送刀嘜金裝鮮胚粟米油500毫升1件，高露潔GENTLE護齦專家牙刷買4件，送金象牌百搭珍珠米1公斤1件 + 出前一丁麻油味公仔麵5包裝1件，高露潔/貝齒口腔護理產品買滿$128 送威威日系除菌消臭洗衣珠(桃味)32粒裝1件

指定頭髮護理產品買第2件半價，買滿$128 送Awawa 泡泡抗菌除蟎洗衣珠10粒裝

指定頭髮護理/染髮產品買1送1，買滿$128 送Awawa 泡泡抗菌除蟎洗衣珠10粒裝

滴露沐浴露950克優惠裝（各款）$82/件，買滿$82送李錦記鮮味生抽500毫升，買滿$89維他蜜糖檸檬茶6包裝

AHC護膚產品(不包括防曬產品）買滿$349 送AHC第九代膠原蛋白青春全面眼霜30毫升

萬寧自家品牌保健產品買1送1

指定關節健康產品買第2件半價

指定體重管理及美肌保健產品買第2件半價

指定女性衛生護理用品買1送1

指定面膜產品買2送1

7-Eleven優惠：

【$43／件】藍妹啤酒500毫升4罐裝（優惠期：19/7/2023 – 25/7/2023）

購買任何4罐裝啤酒每滿$30(以單一發票計)可獲印花1個。儲齊4個印花可獲獎賞兌換二維碼1個，憑此獎賞兌換二維碼可於下次購買4罐裝啤酒時享減$15優惠一次。

【$19／2件】卡樂B薯片55克（各款）/ 蝦之脆濃厚蝦片50克 / B蝦之脆七味唐辛子味蝦片（優惠期：19/7/2023 – 25/7/2023）

凡購買卡樂B產品滿 $45, 即可獲贈卡樂B蝦條40克1包。

【$8.5／支】維他奶豆奶 / 麥精豆奶 / 港式奶茶480毫升 / 維他氣泡桃茶 / 白提茶500毫升（優惠期：19/7/2023 – 25/7/2023）

【$108／4盒】GODIVA黑巧克力軟心雪條（各款）（優惠期：21/7/2023 – 25/7/2023）

【$70／10件】雀巢MEGA / 雪糕杯 / 能得利冰棒 / 牛奶樂 / 鳳仙 / 紅豆樂 / 鷹嘜奶條（各款）（優惠期：21/7/2023 – 25/7/2023）

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責任編輯：陳麗娜