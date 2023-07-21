  • 31°C
香港時間 : 2023721日 (週五) 15:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【幫手預埋我】Frankie化身攝影口述影像員　被讚聲音似DJ想推薦AK接受挑戰 

娛樂 13:19 2023/07/21

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

《幫手預埋我》

由MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）、陳子豐、譚凱倫（Helen）、蔡宛珊（Sarika）任主持的ViuTV新節目《幫手預埋我》，將於星期日晚（7月23日）起播出，他們將分別參與不同形式的助人服務，從節目中了解自己的不足，反思助人的初衷。 
                                                                                                                                                                    
在周日播出的《幫手預埋我》首集，將由Frankie打頭陣化身攝影口述影像員，以口代眼協助視障朋友用相機去拍攝眼前景物。

【ViuTV節目】MIRROR+ERROR+COLLAR現身宣傳節目　與小朋友玩遊戲場面熱鬧

Frankie體驗如何運用導盲設施。

Frankie謙稱自己表現不好

他更會成為兩位視障朋友阿添及阿丁的人肉手杖，一同探索鯉魚門海鮮街。

謙虛的Frankie認為自己表現不好，更怕自己會「拖後腳」，導致兩位視障朋友未能有最好的體驗。不過阿添及阿丁二人都大讚Frankie的表現不錯，阿添覺得和Frankie相處好舒服，更讚對方的聲音好像電台DJ。 

阿添覺得和Frankie相處舒服，更讚Frankie聲音像電台DJ。

想邀AK接受挑戰
 
其後，Frankie更為兩位視障朋友進行「觸感製作」，利用不用的物料還原攝影作品，好讓他們能夠透過觸感更了解自己的作品。

一整日的體驗過後，Frankie認為攝影口述影像員需要具備高度的觀察力和有耐心，更笑言想邀請隊友江𤒹生（AK）接受挑戰，可以幫到人之餘，乘機想考驗一下他的耐性。 

最新影片推介：陳瑞菱專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳瑞菱體內曾有巨瘤臨生死邊緣　Reina身上留疤視為「重生」標記

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【野人老師】羅允芝奪陳瑞輝熒幕初吻　「三小辣」被封翻版李佳芯
12:49 2022/10/06
【野人老師】羅允芝奪陳瑞輝熒幕初吻　「三小辣」被封翻版李佳芯
【RUMOURS】MIRROR首支全球發行英文單曲推出　長腿譚旻萱被12子圍【多圖】
10:28 2023/03/18
【RUMOURS】MIRROR首支全球發行英文單曲推出　長腿譚旻萱被12子圍【多圖】
【12怪盜】MIRROR首部電影今開鏡　全員現身揭曉12子技能【多圖】
18:26 2023/05/03
【12怪盜】MIRROR首部電影今開鏡　全員現身揭曉12子技能【多圖】

你可能感興趣

【野人老師】羅允芝奪陳瑞輝熒幕初吻　「三小辣」被封翻版李佳芯
12:49 2022/10/06
【野人老師】羅允芝奪陳瑞輝熒幕初吻　「三小辣」被封翻版李佳芯
【RUMOURS】MIRROR首支全球發行英文單曲推出　長腿譚旻萱被12子圍【多圖】
10:28 2023/03/18
【RUMOURS】MIRROR首支全球發行英文單曲推出　長腿譚旻萱被12子圍【多圖】
【12怪盜】MIRROR首部電影今開鏡　全員現身揭曉12子技能【多圖】
18:26 2023/05/03
【12怪盜】MIRROR首部電影今開鏡　全員現身揭曉12子技能【多圖】
陳瑞輝 江𤒹生 Mirror 歌手 綜藝節目 ViuTV

最高瀏覽

【天氣報告】風暴杜蘇芮或移入廣東　天文台料下周達強颱風級別
今日 11:40
【天氣報告】風暴杜蘇芮或移入廣東　天文台料下周達強颱風級別
【天氣報告】泰利過後又打風？　四大電腦模式預測下周打風機會
09:55 2023/07/20
【天氣報告】泰利過後又打風？　四大電腦模式預測下周打風機會
【熱到暈】44°C高溫下等起飛　機艙不開冷氣4小時至少5乘客暈倒
13:34 2023/07/20
【熱到暈】44°C高溫下等起飛　機艙不開冷氣4小時至少5乘客暈倒