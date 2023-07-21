【幫手預埋我】Frankie化身攝影口述影像員　被讚聲音似DJ想推薦AK接受挑戰 

▲ 《幫手預埋我》

由MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）、陳子豐、譚凱倫（Helen）、蔡宛珊（Sarika）任主持的ViuTV新節目《幫手預埋我》，將於星期日晚（7月23日）起播出，他們將分別參與不同形式的助人服務，從節目中了解自己的不足，反思助人的初衷。



在周日播出的《幫手預埋我》首集，將由Frankie打頭陣化身攝影口述影像員，以口代眼協助視障朋友用相機去拍攝眼前景物。

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▲ Frankie體驗如何運用導盲設施。

Frankie謙稱自己表現不好

他更會成為兩位視障朋友阿添及阿丁的人肉手杖，一同探索鯉魚門海鮮街。

謙虛的Frankie認為自己表現不好，更怕自己會「拖後腳」，導致兩位視障朋友未能有最好的體驗。不過阿添及阿丁二人都大讚Frankie的表現不錯，阿添覺得和Frankie相處好舒服，更讚對方的聲音好像電台DJ。

▲ 阿添覺得和Frankie相處舒服，更讚Frankie聲音像電台DJ。

想邀AK接受挑戰



其後，Frankie更為兩位視障朋友進行「觸感製作」，利用不用的物料還原攝影作品，好讓他們能夠透過觸感更了解自己的作品。

一整日的體驗過後，Frankie認為攝影口述影像員需要具備高度的觀察力和有耐心，更笑言想邀請隊友江𤒹生（AK）接受挑戰，可以幫到人之餘，乘機想考驗一下他的耐性。

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