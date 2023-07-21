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【特別名字】爸媽改了獨特的姓名 女生自小成為風雲人物更被老師以為假名

親子 14:52 2023/07/21

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

女生真實名字的確是屈啦啦(來源百度)

為人父母總是對子女充滿期待，由初生嬰兒的名字到未來學習父母都會一一把關。不過，總有父母想法比較新奇，湖北省武漢市就有一名名叫「屈啦啦」的女生，其獨特名字令到她從小成為大家關注對像，更因誤會是假名，讀大學時被教授拒絕點名。

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綜合陸媒報導，該名女生真實名字的確是屈啦啦，早前受疫情影響影響網課，教授使用內地軟件「課時通」點名，屈女輸入名字後，卻看不見點名記錄，所以向教授提出疑問。不過，教授卻誤以為女生是用假名，要求她改回真名，女生最後只好向教授展示身份證而證明自已，教授亦立即替她改回簽到。

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    • 事件引發網民熱烈討論，該名女生表示已經習慣這種生活，皆因名字過於特別，她從小便遭到身邊同學詢問，經常要展示身份證證明自已的確是屈啦啦。不過有部份網民卻指責父母胡亂幫女孩改名，認為其文化水準低下。亦有網民發現女孩是苗族人，「啦啦」有可能是當地方言。

    幸好，女孩一直沒有太在意別人的看法，反而也認為自已的名字很有趣。雖然經常成為大眾關注對像，不過也明白大家沒有惡意，故一直沒有更改。

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    責任編輯︰王明芳

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