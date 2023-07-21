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【手機禍害】沉迷玩手機被父母責罵 21歲女一怒之下跳瀑布

親子 13:29 2023/07/21

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印度一名21歲女子，因過分沉迷玩手機而被父母責罵，她一怒之下跑到當地瀑布，一躍而下。

沉迷手機，禍害不少！日前，印度一名21歲女子因為過分沉迷玩手機而被父母責罵，她一怒之下跑到當地瀑布，從27米的高處一躍而下，嚇得目睹民眾大聲尖叫，嚇壞現場不少人！

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綜合外媒報道，事發在本月18日，於巴斯塔縣Chitrakoot Chowki地區，有人用手機拍下當時的情況，並上載到Twitter，從影片中可看到，一名女子站在奇特拉科特瀑布(Chitrakote Waterfalls) 上，由於水勢十分兇猛，令該瀑佈在當地擁有迷你尼加拉瀑布(Niagara Falls)的稱號，豈料女子站了一會後，突然跳下去。

當時有不少民眾已注意到女子，紛紛大叫「不要跳啊」，試圖阻止她跳瀑布，然而女子沒聽入耳，還是衝動跳了下去，嚇得現場發出尖叫聲，幸好她落瀑布後被附近男子救起，救援船也很快抵達現場，幫忙將她帶回岸上後立即送往醫院。

當地媒體報道，跳瀑布的21歲女子名叫莫里亞(Saraswati Maurya)，她是因為過度沉迷手機被父母責罵，才會衝動跑去跳瀑布，幸好送院後情況穩定，目前已回到父母身邊。

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責任編輯︰王明芳

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