【生死教育】癌末港女辦生前暫別禮讓摯愛「瞻仰笑容」　看淡生死願做無言老師：很欣慰

▲ 癌末港女辦生前暫別禮讓摯愛「瞻仰笑容」，看淡生死願做無言老師：很欣慰。

如何面對生死是人生重要一課。本港一名患末期癌症的女子，在人生最後時光中決定為死亡賦予意義，願善用遺體成為「無言老師」，在死後繼續幫助他人。

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港台節目《鏗鏘集》最新一集探討綠色殯葬話題，其中採訪末期癌症患者陳欣婷（Jackie）。Jackie於2018年患上乳癌，2021年復發，癌細胞轉移肝臟及骨組織。考慮到治療過程漫長而痛苦，且康復機會不大，Jackie最終決定放棄治療，為將要面對的死亡作準備，好好度過人生最後的時光。

辦生前暫別禮邀親友「瞻仰笑容」

Jackie的宗教信仰令她認為死亡只是暫別。今年5月，Jackie迎來37歲生日，由於她不打算死後讓親友瞻仰遺容，於是她舉辦了一場特別的「暫別禮」，設定「瞻仰笑容」環節，通過拍手、合照、送花等方式，和摯愛們留下正面回憶。

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主動要求成為「無言老師」

暫別禮後，Jackie身體轉差，入住了「善寧之家」度過人生最後時光。Jackie坦言，自己在身體健康時已考慮過死後進行器官捐贈，之後又看到宣傳，發現「無言老師」計劃，可以將整個遺體捐給大學作實驗用途。考慮到本港骨灰龕位短缺，即使安葬後仍需要每隔20年不斷續期，Jackie直言做法不實際，「不如一開始就處理掉」。她決定善用遺體，捐贈給中文大學醫學院做研究：

人走咗，身體沒甚麽作為，不如盡量幫助其他人。

同時，Jackie爸爸亦非常支持女兒的決定。他坦言，自己心態上早已釋懷，現只希望與女兒分享餘下日子。爸爸還感謝女兒的出現、以及她面對死亡的態度，不會令自己覺得是在陪她走最後一程：

帶給我以前不會見識到的東西，覺得很欣慰。

看淡生死 珍惜每一日

面對即將來臨的死亡，Jackie非常淡然、樂觀，也對於遺體最終可以幫助到別人而感到欣慰：

死亡真的只是暫別。每個人出生來到這個世界最後都會死，是無法改變的事實。但不管離死亡日子有多近，我都會繼續珍惜每一天，活在當下，以喜樂的心去和每個認識我的人相處。

本周一（17日），Jackie安詳離世，她的遺體也隨遺願在昨日（20日）捐贈予香港中文大學醫學院，成為「無言老師」；最後亦將採用綠色殯葬方式撒放骨灰，回歸自然。Jackie離世後兩日，她的Facebook專頁發佈了一則帖文，以輕鬆口吻交代遺體將至中文大學，擔任「無言老師」：

你哋經過中大就同我揮揮手，打個招呼啦。希望繼續祝福更多人，我愛你哋。

「無言老師」遺體捐贈計劃在帖文下留言，代表學生和醫生們向Jackie老師致謝，將銘記她的大愛及對醫學教育的貢獻；並祝願Jackie老師的家人早日走出傷痛。

殯儀社企創辦人：她是突破傳統的人

殯儀社企創辦人、香港生死學協會創會會長伍桂麟（Pasu），自2008年起致力推動生死教育工作。他協助Jackie處理身後事，目睹她從主動舉辦「暫別禮」至參與「無言老師」計劃，Pasu對Jackie的行動給予極高評價，形容Jackie已超越純粹對綠色殯葬支持，昇華到更高層次：

一個人願意將死後無用的身軀變成可以幫助教學、幫助醫學生和醫生，將循環再用、可持續發展理念貫徹。Jackie是一個突破傳統的人，她有一個與衆不同的告別禮、喪禮；使用遺體的方法也是另一種愛的表達方式，展現出她愛社會、愛地球、愛身邊人。

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責任編輯：羅嘉欣