【渴睡症】OL上班期間「離奇失蹤」2小時　驚動全公司揭竟在廁所中睡死

▲ OL上班期間「離奇失蹤」2小時，驚動全公司，竟揭在廁所中睡死。

日本一名OL日前因宿醉未醒，上班途中躲入廁所，打算補眠片刻，卻未料一覺醒來已是2小時後。而在該名OL入睡期間，有同事發現她離開崗位太久，更一度驚動全公司展開搜索。

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綜合日媒報道，日本一名OL「A小姐」（化名）平時只要一工作，就會感到有睡意，習慣會走入廁所小睡5分鐘。而由於僅是小睡片刻，基本上是無人發現A小姐的習慣。

而日前她就在一場聚餐中飲太多酒，導致第二天上班時宿醉未醒、精神萎靡，於是她一如既往走入廁所補眠，原預料閉目入神5分鐘。卻在一段時間後，聽到廁所門外傳來急促的敲門聲。

原來A小姐一睡就睡了2個多小時，同事於是急忙找人，並在廁所門外大叫「A小姐在嗎？你還好嗎？」A小姐見狀即時嚇壞，並隨意找藉口，說自己是因貧血而昏迷，當日她亦早退回家。而她事後則為此感到有罪惡感，並決定再也不會在廁所內小睡。

上學或上班時感到倦意，相信許多人也試過，但究竟會否就是患上「渴睡症」？而渴睡症的成因及病徵又是如何？

本港精神專科醫生何浩賢就曾接受TOPick訪問指出，渴睡症是非常罕見的精神病症，平均一萬人之中有3人患此病。當中常見病徵為忽然手腳無力及入睡是渴睡症最常見的徵狀，而幻覺及「被鬼壓」則不是所有患者必定會經歷。

至於渴睡症的成因，或與遺傳基因有關，患者腦部缺乏可令人睡醒、名為「Hypocretin」的物質，多在10多歲及30多歲時病發。何浩賢醫生並表示，在行醫10多年來，只曾遇過一名患上渴睡症的病人。

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責任編輯：羅嘉欣