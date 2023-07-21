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【網絡熱話】女兒男友借住2個月只打機不工作　女友媽崩潰：1周僅沖涼1次

親子 16:24 2023/07/21

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

女兒帶男友回家借住2個月，男友不工作且衛生習慣差，女友媽崩潰。

寵愛但不溺愛，如何把控愛孩子的尺度是父母的一大難題。台灣一女兒帶不工作且衛生習慣差的男友回家住近2個月，台媽感到崩潰，欲趕走女兒男友，但是不想破壞與女兒的關係而繼續縱容，網民批評台媽教養方式。

台媽在網絡討論區匿名發文，分享女兒因工作關係經常不在家，但是帶男友回家住近2個月。女兒男友一直都沒有工作，整天在房間內打機，連吃飯都要三催四請，台媽十足一個保姆。

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最令她崩潰的是，當女兒不在家時，女兒男友很多時都不洗澡，而且一星期才洗一次頭，所以身上有一鼓臭味，台媽大喊：

有時同桌吃飯我跟先生都會被他薰到不行。

獨生女兒偏偏很愛男友，知道台媽對男友不滿，多次為男友與台媽爭吵。台媽為免傷害與愛女的感情，只好暫時容忍，發帖尋意見：

怎樣趕他走又不跟女兒翻臉？

帖文引起網民紛紛討論，大多指責台媽的管教有誤，「你應該想的是，為什麼女兒可以罔顧父母感受和付出，袒護這樣的男人？為什麼女兒不擔心和父母鬧翻」、「自己慣的，怪誰」、「寧可現在跟女兒翻臉，也不要讓女兒一輩子吃苦啊」。

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責任編輯︰王明芳

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