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【無私奉獻】父心臟驟停獲愛心醫護救一命　6年後女兒再得恩人捐腎重生

親子 16:06 2023/07/21

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

一名父親心臟驟停獲女醫護救命，6年後女醫護再捐腎給她的女兒。

器官捐贈不但救人一命，而且可說是拯救了一個家庭，不必失去至親。美國一名父親曾心臟驟停，幸得一位女醫護挽救性命，最終戰勝死神。事隔6年，這位女醫護再向他的家庭伸出援手，捐腎給她的女兒，令她得以重生。

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據美國《華盛頓郵報》和美國廣播公司新聞網（ABC News）報道，女醫護人員Kristi Hadfield於2016年在西維吉尼亞州，拯救了人父John Cunningham。Kristi憶述當時她坐在救護車的後座，John的心臟驟停，她心中想「今天不行！John，今天不行！」，不願看到他在這天離世，幸好John最後沒有生命危險。

救一家兩命

事後Kristi與John透過社交媒體保持聯繫，就像她經常與以前的病人聯絡一樣。6年後，當John的女兒Molly Jones在facebook發帖，表示需要腎臟移植時，Kristi決定提供幫助。42歲的Molly於2022年1月患上晚期腎病，當時她的腎臟惡化，因而在社交媒體上求助。她突然收到了Kristi的訊息，表示「我這裡有你的腎臟」，還對她說︰

我救了你爸爸，也要救你。

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據美國衛生及公共服務部的資料，美國約有三分之一的腎臟移植來自活體捐贈者，這使急需換腎者的平均等待時間縮短，但手術前需進行嚴格的測試。

Molly等待了4個月，她與Kristi終在移植手術前一周首次見面，手術按計劃順利進行。Molly感覺自己再次活過來了，「Kristi讓我重獲新生」，對方不僅救了她的命，也救了她父親的命。Kristi形容Molly是一名鬥士，她很高興自己的腎臟能幫助她。

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責任編輯︰王明芳

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