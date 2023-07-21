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【First Love初戀】佐藤健首度來港　夥Do姐+193為MIKIMOTO ifc限定店加持

休閒消費 15:03 2023/07/21

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

MIKIMOTO重金禮聘佐藤健到港出席活動，更邀請了鄭裕玲（Do姐）、193郭嘉駿以及Amy出，眾人皆佩戴呂牌出名的珍珠珠寶閃耀亮相。（圖片:品牌提供）

為慶祝迎來130周年、日本珠寶品牌 MIKIMOTO 於國際金融中心商場（ifc mall）開設立期間限定店，同時空運直送到港最新頂級珠寶系列《Praise to the Sea》，並請來日本當紅人氣男星、憑主演Netflix《First Love 初戀》男主角的佐藤健為限定店揭幕，他更是首度來港，聯同香港Do姐、193（郭嘉駿）@ERROR和Amy為新店加持。

佐藤健出道十多年，以實力派見稱，上年憑《First Love》廣納海外粉絲，而他在本土跟品牌MIKIMOTO 經常與佐藤健有所合作，其處男藝術寫真集《BEYOND》到訪巴黎，在 MIKIMOTO 巴黎總壇拍攝，而這次首次到港到亦佩戴他喜愛的耳骨夾，以日本 Akoya 珍珠搭配18K白金及鑽石，西裝上亦扣上Kofuku no ki 胸針以及全新 V Code 頸鏈，以簡約中性的 V 字設計，搭配日本Akoya珍珠。

在訪問中佐藤健提到與 MIKIMOTO 的合作點滴：「我們以與自然共存的美麗珍珠為基礎，同時融合 MIKIMOTO 的品牌精神，呈現出浪漫卻又不失雋永氣息的作品。除此之外，作為演員的我，也相當欣賞 MIKIMOTO 不斷挑戰新事物、不斷向世界提出嶄新風格的精神，因而才有了這次的合作。」

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據知，193同樣都MIKIMOTO忠粉，今次則戴上PASSIONOIR系列，黑南洋珍珠前衛而中性的設計，而Do姐則與 Amy 更親身演繹品牌頂級珠寶系列，展現優雅又貴氣的風格，而3人更於限定店的互動裝置上留下對海洋的愛意，支持MIKIMOTO一直秉持的環保約章。

MIKIMOTO《A LOVE LETTER TO THE SEA.》130周年期間限定店
日期：7月20－25日
時間：11am - 830pm（星期五至星期日）
　　　11am - 8pm（星期一至星期二）
地址：中環金融街8號 ifc mall 1樓中庭
查詢：2234 7189

記者：黃鑑江

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