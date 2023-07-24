第一屆HK Tech 300全國創新創業千萬大賽順利舉行 城大啟動第二屆比賽 續推進香港與內地創科發展

香港城市大學（城大）日前舉行「HK Tech 300全國創新創業千萬大賽」（全國千萬大賽）第一屆頒獎禮，14間來自香港及內地的初創企業於賽事中勝出，獲得城大HK Tech 300全面培育服務和創新創業支援。城大同時宣布啟動第二屆全國千萬大賽，並把內地賽區增至九個，加入重慶和無錫，繼續推進兩地初創企業的交流合作。

城大自2021年起發起香港高校最大型的創新創業計劃HK Tech 300，為年輕人提供多元化增值機會，並將大學的研究成果轉化為實際應用。為進一步推動香港與內地的創科發展，城大於去年6月推行第一屆全國千萬大賽，吸引了近300隊來自內地七個賽區包括北京、成都、長沙、青島、上海、蘇州、深圳，以及香港的初創企業參與逐鹿。

▲ 城大校董會主席黃嘉純（左六）、城大校長梅彥昌教授（右六）與中聯辦教科部部長王偉明博士（左五）、深圳市人社局局長趙忠良先生（右五）及內地八個城市的代表嘉賓為第二屆「HK Tech 300全國創新創業千萬大賽」主持啟動儀式。

這次頒奬禮及啟動禮由中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）教育科技部部長王偉明博士、香港特別行政區政府創新科技及工業局副局長張曼莉女士、城大校董會主席黃嘉純先生以及城大校長梅彥昌教授擔任主禮嘉賓。

黃嘉純致歡迎詞說：「今次全國千萬大賽有賴得到兩地政府部門和機構的支持，吸引了不少來自內地和香港的創科人材，將城大的科研成果轉化落地，亦可見兩地在創科合作上的無限潛力，促進香港發展成國際創科中心。」

梅彥昌教授補充說：「全國千萬大賽旨在結合香港及內地的優勢和資源，將城大的科研成果推廣至兩地應用，建構更緊密的創新創業生態圈。」

張曼莉感謝城大在促進創新創業、培養未來創新者方面的努力，以響應政府在推動青年發展、培育初創企業，以及促進內地與香港創科合作的目標。

▲ 城大舉辦「HK Tech 300全國創新創業千萬大賽」第一屆頒獎禮，校董會主席黃嘉純（前排中）、校長梅彥昌教授（前排左三）與得獎隊伍代表合照。

於典禮上，城大並與六間內地創投基金簽署合作備忘錄，建立約十億人民幣共同投資合作關係，攜手支持HK Tech 300具潛力的初創企業蓬勃發展。



全國千萬大賽14間初創脫穎而出



全國千萬大賽由來自香港及內地的14間初創企業勝出，當中有11間初創應用了城大專利技術。城大高級副校長（創新及企業）暨HK Tech 300執行委員會主席楊夢甦教授表示，樂見全國千萬大賽獲正面迴響，相信各團隊透過與不同賽區的團隊及評判交流，有助他們了解到不同市場的痛點，啟發他們就自己的科技產品和技術發掘更多的潛在應用場景。

香港超碳納米科技有限公司是其中一間採用了城大專利技術的獲奬初創公司，其創始人黃超博士，於城大物理學系博士畢業。他和團隊研發的碳納米管大小只有頭髮的萬分之一，卻具備優越的導電能力、比鋼高一百倍的強度，能大規模應用於鋰電池生產上，令電池充電數分鐘後已可使用一整天，電池壽命也比傳統的更強，相信發明可大量應用於新能源汽車的充電池上。

▲ 香港超碳納米科技有限公司創始人、城大博士畢業的黃超博士（右）。

另一獲獎初創是來自北京的振創傑科（天津）科技有限公司，同樣應用了城大的相關專利技術。聯合創辦人兼城大校友王春曉表示，公司主要開發一系列離子交換吸附樹脂，可應用於工業廢水處理、生物醫藥產品純化及工業酶催化三方面；以廢水處理為例，樹脂吸收廢水後會變成固體，方便抽走。

▲ 振創傑科（天津）科技有限公司聯合創辦人、城大校友王春曉（右）。

同樣獲勝和應用了城大專利技術、來自深圳的黑晶光電技術有限公司，主力透過鈣鈦礦-晶硅疊層技術，提升太陽能電池的發電效率及降低導電成本。黑晶光電創辦人徐誠博士表示，城大透過今次比賽協助他們就日後發展和融資渠道找到更清晰方向，特別是開發太陽能電池屬於工業項目，將需要尋求更多合作夥伴來達成量產需求。

▲ 深圳黑晶光電技術有限公司創辦人之一徐誠博士（中）。

第二屆全國千萬大賽的內地賽區，將推展至重慶、無錫，得獎初創企業可獲城大HK Tech 300全面的培育服務和創新創業支援，及100萬港元天使投資基金。



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（特約）