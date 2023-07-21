【禁播榮光】《願榮光歸香港》禁制令案高院聆訊　法官押後下周五頒布判決

▲ 律政司由資深大律師余若海代表。（梁錦麟攝）

律政司司長早前入稟高等法院，申請禁制任何具煽動意圖分裂或侮辱國歌等4類人士，於網上或任何平台傳播歌曲《願榮光歸香港》，今（21日）於高等法院就非正審強制令作聆訊。律政司一方陳詞時指，《願榮光歸香港》在《港區國安法》實施後仍不斷流傳，不少人或會認為這只是1首歌曲，惟單是其純音樂亦可引起市民的情緒，對國家安全存有風險。法官聽罷陳詞後，押後至下周五（28日）頒下判決。

申請人律政司司長；答辯人為從事相關禁制行為的任何人。

律政司由資深大律師余若海代表，是次聆訊未有反對或抗辯一方列席；資深大律師陳樂信則以法庭之友（amicus curiae）身份列席。

律政司一方陳詞時指，《願榮光歸香港》在《港區國安法》實施後仍不斷流傳，不少人或會認為這只是1首歌曲，惟《願榮光歸香港》單單是其純音樂亦可引起市民的情緒，對國家安全存有風險。

另外，資深大律師李志喜今於庭外延伸部分旁聽，李表示早前經法庭書面通知得悉，正被扣押的前支聯會副主席鄒幸彤被拒介入本案申請。

據入稟狀早前指，申請人律政司司長要求法庭頒令，禁止答辯人在網上媒體或平台等廣播、發布或複製有關歌曲《願榮光歸香港》不論是其曲調、歌詞或曲詞 ，包括有關歌曲的改編本，並具意圖煽動他人分裂國家，違反《港區國安法》第21條，或違反《刑事罪行條例》第9條列明的煽動意圖，主張香港特別行政區從中國分離出去，或意圖侮辱國歌，違反《國歌條例》第7條。

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記者：梁錦麟