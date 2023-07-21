【中大改革】改革中大校董會法案不設公聽會　僅設書面收集意見

▲ 梁美芬。（林宇翔攝）

審議改革中大校董會法案的立法會法案委員會，今日召開首次會議，法案委員會主席梁美芬決定，不設公聽會，僅設書面收集意見，歡迎團體和市民正式提供意見，會給10日時間。

會議首先討論是否設公聽會或僅設書面收集意見，多位議員發言支持僅設書面收集意見，包括梁子穎、鄧家彪、周文港和黎棟國。

鄧家彪指，怕公聽會只會出現對改革不滿的批評，多於條文的修改，期望回歸理性。新民黨黎棟國認為，書面表達意見可以更徹底，比公聽會只有2分鐘簡短陳述好。

選委界江玉歡認為，公聽會更加公開透明，香港現在回歸理性，對於有指「書面表達才是理性」，她不贊成。

梁美芬認為，書面表達，應該會對事件討論更加適合和深入，決定不設公聽會，僅設書面收集意見，歡迎市民和團體正式提供意見，會給10日時間。她擔心，公聽會演變成人身攻擊，又指若充滿人身攻擊的書面意見，不會提交給委員。

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記者：區綽彥