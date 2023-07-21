【心臟健康】女學生突感胸痛頭暈　就醫驚揭心臟僅剩10%跳動

▲ 新加坡一名女大學生因為胸痛頭暈求醫，結果發現罹患急性心肌炎，心臟僅剩10%跳動。

新加坡一名24歲女生今年4月突然感到胸口疼痛、頭暈及嘔吐，結果就醫後被告知患上心肌炎，心臟只剩10%在跳動；不到24小時後，她的心臟便發生了心源性休克，心臟隨時停止運作。所幸醫院使用綜合治療挽回她的性命，而她在住院22天之後也康復出院。

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綜合當地媒體報道，現年24歲、就讀共和理工學院的江紫盈身體狀況一直良好。江紫盈接受訪問時透露，自己在入院前幾天曾發燒，但覺得並無大礙，所以繼續上學，直至之後開始嘔吐才發現不對勁，前往醫院求醫。

醫生之後診斷出，江紫盈患上急性心肌炎，這種病一般是由病毒感染引致，只有小部分患者會出現心源性休克；而這種情況非常嚴重，一旦出現需要立即就醫。

新加坡國大心臟中心心力衰竭及心肌病計劃臨床主任兼心臟內科高級顧問醫生林偉勤就表示，年輕的心肌炎患者通常會出現一些較普遍的症狀，例如頭暈、疲勞、食慾不振等，因此較難發現自己患病。他又表示，由於年輕人的生理儲備通常較好，只有儲備幾乎用盡時才會出現症狀，但如果到了那個時候才送醫的話，情況多數已是垂危。

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江紫盈確診心肌炎後隨即住進加護病房，國大心臟中心先使用人工心肺進行治療，幫助心肺運作；然而她的心臟很快就出現擴張情況，於是團隊又同時使用左心室輔助裝置Impella儀器。

國大心臟中心心胸血管外科高級顧問醫生Ramanathan K.R.指，醫院已經提供這兩種治療方式多年，但醫護人員需要接受足夠的訓練才能夠結合兩種方式同時進行治療，而國大心臟中心亦在今年成為新加坡當地唯一一個提供這種綜合治療方式的公共心臟中心。

由於治療期間醫院為江紫盈注射了鎮靜劑，因此她對自己在加護病房的經歷並無記憶。她表示：

我以為我只是睡了1、2天，媽媽來的時候我問她，她就跟我說我睡了大概有10、11天。

在住院留醫22天後，江紫盈終於康復出院。但她目前仍未痊癒，心臟只有30%在跳動，需要繼續服藥和覆診觀察病情，並改變生活習慣。她坦言：「我是比較喜歡出去玩的一個人，可能很遲回家，現在我可能就不能做這些，可能要減少，要多休息」。

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責任編輯：羅嘉欣