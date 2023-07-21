【中文學習】高小學生較抗拒中文科　調查：超過9成中文老師認為課程偏深

▲ 林溢欣斥資過千萬，聯同教育出版商推出具點讀功能的兒童中文教材《凝皓六段》，希望從根本解決小朋友的學習疑難，同時培養學習中文的興趣。

近年本港中學文憑試（DSE）的中文科成績見下跌趨勢，甚至被外界稱為「死亡之卷」。然而，學生的中文水平不但影響個人發展，也影響到香港整體的文化水平和競爭力。

有見及此，有慈善辦學機構舉辦了一項問卷調查，超過九成中文老師認為課程偏深。社會普遍重視英語學習間接令學生抗拒學習中文，機構希望探討本港學生對中文科產生抗拒感的成因，並嘗試提出改善方案。

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慈善辦學機構「共享學習天地」聯同親子媒體平台《親子頭條》及香港教育大學校友會，舉辦了「探討小學生中文科成績下跌趨勢現象」問卷調查，研究小學生是否從踏入高小階段就開始抗拒中文科。

主辦機構向本港中文科老師發出問卷調查，希望了解本港學生對中文科的學習發展及態度，以及學校和教師在中文科教學方面遇到的問題，深入探討學生對中文科學習的心理和行為特徵，並嘗試提出相應改善方案，從而幫助學生更有效地學習中文，促進本港整體中文教育水平。

課程內容艱深乏味 令學生抗拒

「探討小學生中文科成績下跌趨勢現象」調查訪問了100間學校，當中超過8成受訪者為現任中文科教師，另有一成曾經任教中文科。

調查結果顯示，超過九成受訪者認為現時小學中文科課程傾向深奧；超過六成六受訪者認同學生對中文科容易產生抗拒感，僅約兩成受訪者表示不認同。超過四成六受訪者表示，他們認為學生抗拒中文科，主要原因是中文課程內容越來越深奧，其次是課程內容沉悶，有四成二受訪者表示認同。

另外，各有約三成受訪者認為學生本身對學習中文缺乏興趣，以及社會環境普遍較重視英文科，導致學生對中文科產生抗拒感；其他成因包括深入學習時間不足，以及學習配套不足。

學中文遇困難 小四最常見

對於小學生最常於哪一年級感到學習中文有困難，有超過一半受訪者認為是小四，而小五及小六各佔三成及兩成，小三約有三成四。由此可見，小學生由初小步入高小階段更容易感到學習中文有困難，相信與高小課程內容比以往深奧有關，繼而影響他們學習中文的動力，產生抗拒感。

補習名師：升中後力有不逮 或無關資質

綜合調查結果反映，本港學生在小學階段已經對中文科有一定抗拒，而且以高年級尤甚，如果從小已經抗拒學習中文，當升讀中學後課程內容更艱深，抗拒感自然更強烈，亦可能是DSE中文科成績每況愈下的成因之一。

事實上，近年亦有教育界人士開始注意到本港學生學習中文的問題根源，中文科補習名師、凝皓教育創辦人林溢欣認為，正正是學生在高小階段開始追趕不上中文科課程進度，導致升中後更困難重重，

許多時候學生跟不上進度，並非本身資質問題，而是小學階段根底不夠紮實，到初中更加吃力，DSE自然戰況慘烈。

從根本解決疑難 培養學習興趣

對於小學生抗拒中文科，根據問卷調查，有受訪者建議鼓勵學生多閱讀中文書，尤其實體書籍，從閱讀中學習生字、詞語、句型、文章結構和寫作技巧。

林溢欣認為，雖然多閱讀無疑有助學習中文，但時代氛圍已經轉變，學生的學習範圍比以前廣泛，小學生假日大多填滿了各種興趣班，現今已很難說服學生擁抱閱讀。

因此，林溢欣斥資過千萬，聯同教育出版商推出具點讀功能的兒童中文教材《凝皓六段》，希望從根本解決小朋友的學習疑難，同時培養學習中文的興趣。

出版商：本地兒童中文教材需求大

參與出版《凝皓六段》的教育出版商執行董事盧英傑先生表示，《凝皓六段》於預售階段已經售出超過500套，生意額高達3,000萬，反映兒童中文教材市場需求龐大，越來越多本地家長意識到提早為子女打好中文根基的重要性。

另外，有受訪者建議學校應與教師聯手推動中文科課程改革，設計更有趣、實用和生動的課程內容，例如小組學習、角色扮演、講故事、演講、欣賞話劇和電影等，加強學生參與及互動，提高學習興趣。

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責任編輯︰王明芳