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【香港小姐】許子萱揭港姐面試有三場考核　分享三大方法成功應付

娛樂 16:11 2023/07/21

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

新一屆香港小姐選舉開始，加上今年有不少佳麗陸續退賽，引起大家關注！

2022年港姐亞軍許子萱身為師姐，都有留意到報道，並拍片指其實選美過程壓力很大，希望大家對選擇退選的佳麗不要那麼苛責。
許子萱在社交平台分享了一段分享三大消除面試緊張心得的片段，更自揭港姐面試有三場考核。

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選美過程不易

在片中，許子萱憶述第一論面試由早上10點到晚上10點：「我記得當時很餓﹑很冷﹑很累,早上一開始到那個地方，就是我就是我女王最美，到了晚上，你眼睛累到根本沒有辦法聚焦。」

許子萱指選美過程不易。

港姐三場面試考核

她續指過程中有三場面試考核：「有儀表面試，考察你的氣質，跟你的走路；然後智力面試就是考察你的談吐還有你的急才，期間亦有兩至三次見評委的機會，去考核你的學歷背景，還有你到底想要扮演一個怎樣的香港小姐角色。」

因此許子萱認為要面對相當大的輿論壓力，故壓力大到退賽，絕對是可以理解，望大家對這班女孩不要那麼苛責。

隨後，許子萱分享三大消除面試緊張心得方法：


第一：打好底稿（畫好思維導圖）
你在上考場前，90%的內容都應該是已經準備好，這樣你回答起來會更有自信和順暢。


第二：主動跟面試官交流

一定要主動跟對方進行親切有神的目光交流，消除緊張的情緒，如果害怕的話，可以先停頓一下，然後再去表達你的求職主張。


第三：放慢說話節奏
在回答問題的時候，一旦緊張，你說話可能結結巴巴，愈說愈快，其實你的緊張也會加劇，此時此刻，最好的話，就是故意放慢自己的說話節奏，讓字一個一個，從嘴裏清晰的吐出來。
 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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