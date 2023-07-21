林盛斌騷學生照被指與姜濤撞樣　Bob回應網民：係咪想我死呀

▲ 林盛斌（Bob）與姜濤撞樣？

娛樂圈中有不少「撞樣」藝人，Tyson Yoshi早前大爆被司機認錯為張天賦（MC），相當搞笑。最新一對被指撞樣的是林盛斌（Bob）與MIRROR人氣王姜濤！

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Bob被指「撞樣」姜濤

本周三（7月19日）是DSE放榜日，Bob在當日下午於社交網公開自己讀書時期的相片，並分享自己的升學經歷去勉勵一眾同學仔，他分享道：「考到好成績嘅，恭喜晒，成績唔如意嘅，真係唔緊要，不如諗吓你嘅夢想同目標係乜嘢，

跟住再認真諗吓點樣可以做得到。」

不過，有部份網民的著眼點不在Bob的真心分享，而是關注他在學生時期的樣貌，直指他與姜濤「撞樣」！

相中的阿Bob是身穿運動裝，以一頭齊陰髮型配上眼鏡，身型也明顯屬「有肉」，樣貌與現時沒有大分別。

網民就認定阿Bob與姜濤很相似，留言道：「您當年都幾靚仔 第一眼我都以為係姜濤」、「姜濤？」、「以為姜濤」。

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Bob親回網民

其實有網民指阿Bob與倫永亮、樓南光等人撞樣，而最具反應、討論度是就是指阿Bob與姜濤撞樣的留言，阿Bob更有親自回應「以為姜濤」的留言，他寫道：「你唔好亂講啦，係咪想我死呀」並配上3個笑喊表情符號。

▲ Bob親自回應網民。（IG截圖）

Bob與印傭似失散兄妹

在2021年，Bob上載一家六口與外傭慶祝生日的照片，有網民留言祝福Nita生日快樂，不少人覺得這對僱主和外傭樣子似到足，表示「完全唔似工人姐姐，真係似姑姐多啲」、「直頭係你個妹，好似樣」，「唔知以為你失散咗嘅妹妹」。有網民指姐姐皮膚白晢幾靚女，看起來不像印傭。

▲ Bob一家圍在生日蛋糕前影相，慶祝外傭生日。（林盛斌fb圖片）

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