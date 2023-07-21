【學校動態】彩雲聖若瑟小學辦特色教學活動　令學生考試後邊學習邊放鬆

▲ 學生對於新興運動芬蘭木棋表現雀躍（圖片由學校提供）

期末考試後要鬆一鬆，彩雲聖若瑟小學在試後舉行了多姿多彩的特色活動，讓同學在緊張的期未考試後，體驗豐富的校園生活放鬆心情，當中包括:中華文化日、藝術日、數學日、常識日等。

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率先進行的是《端午同樂日》，同學不但欣賞古彩戲法、認識字源活動及製作龍舟手工，更體驗包糉子、走龍舟、立蛋和製作香囊，讓同學們在不同層面上加深對中國傳統節日的認識。

緊隨而來的是藝術日，則以「Glory Be」作為主題，藉宗教故事《塔冷通的比喻》希望同學能善用賜予的恩寵，發揮所長。校園內設置了「彩雲天使之翼」打卡熱點，着全校師生逐一把個人強項寫在屬於自己的天使羽毛上，共為彩雲天使拼湊成一對獨特的巨型翅膀。學生更參與了藝術作品展、環保樂器創作、「齊來大合奏」和音樂比賽等活動。

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及後的數學日，學校安排了不同的活動增加學生對數學的興趣，例如: 班級RUMMIKUB比賽、「法老密碼」桌遊活動、芬蘭木棋、數學教具體驗、攤位遊戲等。學生們都樂於參與不同的活動，尤其對於新興運動芬蘭木棋表現雀躍，每當有人成功獲取高分數時，全場更激起熱烈的掌聲和歡呼聲。

最後亦設有常識日，讓同學在製作包含科學原理的小玩意期間，學會解決難題，和培育出科學探究的精神。同學們都積極投入學習活動，認真進行各項測試，發揮求真的精神。

同學在活動中踴躍參與，臉上流露出滿足的表情，為繽紛多彩的試後活動畫上完美的句號。 其後，每天更帶着形形色色的製作成果回家，和家人一同分享學習成果和喜悅。

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責任編輯︰王明芳