【特技學校】龐景峰開班授徒吊威也訓練動作小演員 林燕玲母子試玩：好有滿足感

▲ 去年尾，龐景峰同3位好朋友合資開設首間特技學校「新道館」，林燕玲同3歲囝囝及Hikii父子率先試玩親子課程。

武打演員龐景峰(Andrew)，去年尾與3位好友創立「新道館」，是全港唯一一間電影特技學校，道館座立於鰂魚涌，佔地1700呎，室內設備安全又完善，除了可以大玩空中飛人吊威也、韓式合氣道、槍械動作、跆拳道、武術和舞獅外，最近仲增設了親子課程，讓家長與子女有更多的互動，今次新聞主播林燕玲(Ruby)帶同3歲囝囝葉星辰及髮型師Hikii Shum父子，率先接受挑戰！

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林燕玲3歲囝囝精力無限，甫進場已不停來回跑，之後便由龐景峰和教練一齊落場，教授親子跆拳道。Ruby表示，踏入3歲是學習的黃金階段，而且一直都想精力充沛的兒子學正規的體操及跆拳道，「3歲小朋友適合學好多嘢，知道呢間學校有啲好正規嘅課程俾到小朋友。」

經過1小時多的訓練，Ruby指仔仔好有滿足感，

小朋友一日一日長大，你同佢相處，佢會學到好多嘢，但我一個人嘅相處係唔足夠，所以好想俾佢接觸及體驗多啲唔同嘅嘢，試吓佢鍾意邊一樣嘢。

Hikii與林燕玲都大讚Andrew學校的安全措施做得足，

幾欣賞呢間學校幾多安全設施，譬如；彈床，所以都幾放心我第一次玩呢個親子班。星辰係學跆拳道，我覺得有埋體操班好好，可以訓練伸展能力，因為家長自己唔識教。

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而Hikii表示踏入道館時已即場視察四周環境及措施，「我見到個地下全部都係軟墊，好多有角嘅位都會用啲墊去保護住，仲有導師去望住小朋友。」

Hikii坦言兒子George在家太多energy，沒有一個地方或渠道讓兒子發洩，以前的年代父母會帶他們到公園放電，但相對會比較危險，

我想我小朋友去一個比較安全同有導師指導下，學一啲技能同埋放電，返到屋企唔使咁煩擾住父母，放咗電之後，我就有多少少me time，好開心㗎！

Hikii續指兒子跟Andrew學了大概3個月，成效幾好，更即將考黃帶，

每個階段都有唔同嘅挑戰俾小朋友，喺個帶上面有唔同顏色，step by step去學，咁就有個目標，所以我覺得跆拳道係幾啱小朋友去從小培養到大嘅運動。

▲ 2歲開始習武的龐景峰，拍過超過30部動作片，絕對有資格授徒。(攝影：文子健)

2歲開始習武

6年拍過30幾部戲的龐景峰，創立新道館的概念是來自疫情時，大家困在屋內的時間比較多，發現好多的父母想搵個地方去讓子女放電，所以當時他就在天台教小朋友，

好多地方閂咗，家長問我可唔可以去你嗰度上堂？我有好多儀器，我係一個跆拳道教練，2歲開始習武，我好樂意教佢哋，所以當時我開始接收啲小朋友喺我天台度教，有時都會去佢哋屋企教，咁教教吓就覺得橫掂都係，開間學校啦！

Andrew指新道館，有很多親子班，跆拳道和醒獅最適合小朋友，亦有中國功夫同中國兵器，他是負責教白鶴拳，

白鶴拳超過100年歷史，想培養多啲下一代，除此之外，我都係拍電影多，亦都想訓練成年人做未來動作演員，動作演員係由細開始訓練，小朋友可以學柔軟體操，包括連空翻，地下碌、滾，點樣撻，電影見到嘅特技動作，都會放晒喺呢度，同埋會體驗下特技吊威也，可以讓小朋友安全去做。

吊威也要睇size

Andrew指吊威也的設施是要看高度同腰位，年齡是其次，有足夠體形才可綁得實，小朋友愈肥愈有利，綁得更加緊，小朋友腰圍最少要有13寸，成人要有19寸就可以吊威也，

睇佢哋size，我見過有啲6歲嘅小朋友好高，係睇重量同高度，先至可以評論到小朋友可唔可以學，但我哋個跳台有2.5米，唔建議小朋友跳落嚟，但可以由一邊飛去另一邊，都有18米，好似超人咁就可以俾小朋友體驗下，或者武俠人物咁。

新道館開業不足1年，學員最細兩歲，最大有50多歲，一班學生最多有20多個一齊上堂，

最大班嘅小朋友係陸智夫白鶴拳嗰邊嘅醒獅班，一堂試過20幾個小朋友，嗰堂就有3個老師，反而handle到，我哋習慣睇大嘅獅子出現，開張都係大嘅獅子，小朋友就會有迷你獅仔，佢哋開始學打鼓，有啲音樂節奏，點樣去郁，小朋友點樣去溝通，成件事都幾得意。

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而譚兆展教練強調教小朋友係需要有耐性，因為小朋友相對會比較活潑，或者同其他同學一齊去玩，可能會分散了注意力，

要了解每個小朋友focus咗啲乜嘢先，當下小朋友focus咗第二樣嘢，我會盡量叫佢focus返，望返地下先，甚至乎示範一啲動作出嚟，等佢有畫面自己都做到，道館方面，設備都齊全，所以都唔係好擔心小朋友整傷。

Andrew又指，武術會有比賽，跆拳道亦有考試同表演，他更會帶小朋友上鏡登台表演，有父母曾懷疑小朋友會否有ADHD，注意力不足，

有好多case跟我去武術比賽，成套刀法都背到，攞到獎盃好開心，或者跟我去表演，一班人上去一齊表演，啲父母係好開心。

Andrew會親自落場教柔軟體操、跆拳道，除非他出埠拍戲，合氣道則是他的拍檔教，3個好友兼拍檔在道館各有重要崗位。

兒時夢想做英雄

Andrew笑言，小時候想做英雄、超人，所以對動作電影有興趣，「因為由細到大睇電影超人多，我都想大個咗有個好天真嘅夢想，想做一個英雄，我就開始習武，我都希望小朋友可以達成呢個天真夢想，未來唔一定要做武打、做空翻，呢個態度同精神可以傳落去其他方面，救人或訓練自己，培養未來點發揮。」

詳情：

課程 對象 費用 跆拳道幼兒恆常班 3-5歲 每堂$300 跆拳道兒童恆常班 6-16歲 每堂$250 跆拳道成人恆常班 16歲以上 每堂$250 跆拳道親子恆常班 家庭成員自組上課 每堂$500 白鶴拳國術班(幼兒及兒童班) 3-16歲 每堂$250 白鶴拳國術班(成人班) 16歲以上 每堂$250 競技體操幼兒班 3-5歲 每堂$350 競技體操兒童班 6-16歲 每堂$350 韓式合氣道兒童班 7歲以上 每堂$250 韓式合氣道成人班 16歲以上 每堂$250 吊威也及動作 14歲或以上 每堂$800 電影空翻特技 14歲或以上 每堂$500 電影槍械動作 18歲或以上 每堂$500

試堂可享30%優惠

查詢：新道館

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記者︰林碧洋