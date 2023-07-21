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【消暑湯水】大暑炎熱濕困易心火旺盛　中醫推薦「消暑清心湯」降濕熱

保健美顏 18:16 2023/07/21

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「大暑」炎熱濕困易心火旺盛，中醫推薦「消暑清心湯」降濕熱。

本周日是二十四氣節中的「大暑」，在這個炎熱的節氣裡，註冊中醫師陳嬿珺提醒要提防中暑，並介紹一款湯水有助降濕熱。

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「暑」字義為非常炎熱，而「大暑」則是極度炎熱的意思。高溫加上濕困的天氣，人體容易流失水分，導致「內有耗氣津液、外有感受濕邪」的問題，甚至有機會出現以下健康危機：

1. 心臟系統疾病

暑熱季節是「心」的季節，因為暑邪會最先到達心臟，造成心陽力量不足、心神失養，症狀體現為胸悶不適；夜晚時回心的血量不足，就會導致失眠多夢。長期容易出現心血管問題，嚴重可致中風。

2. 食慾不佳易疲倦

天氣炎熱，容易導致胃陰不足，消化的功能減弱而沒有胃口。同時容易疲倦、乏力。

推薦「消暑清心湯」

古人常說「暑不離濕」、「小暑大暑，上蒸下煮」，意思是小暑節氣明顯炎熱，到了大暑節氣就更像蒸桑拿，濕熱更重。身上臉上都容易出汗油膩，頭沉重，倦怠。

為減輕濕熱，推薦一款湯水，功效清心火及消暑：

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預防中暑貼士

除了消暑湯水，建議在盛夏期間，還可以進食薑幫助排濕降溫；薑另有提神的作用，可緩解疲勞乏力厭食腹脹腹痛等情況。或可單獨吃一些消暑食物，例如冬瓜、荷葉、苦瓜、西瓜；但切勿過量，以免損傷氧氣；同時不能過度食難消化的食物和過冷的食物。

除了注意飲食，平日要注意衣著穿搭，及多喝水減少中暑機會。以下都是可預防中暑的日常習慣：

  • 宜穿着舒適、透氣、吸汗性能好的衣服
  • 人體皮膚汗孔開泄，衣衫宜寬鬆易於散熱；並勤洗勤換
  • 防止久穿濕衣和剛暴曬過之衣物，以免暑濕之氣侵襲肌體
  • 選擇運動量相對較小的運動，如太極拳、慢跑、瑜伽，避免出汗過多而耗氣傷津
  • 運動過後適當飲用溫開水
  • 室內外的溫差不宜過大，否則容易患感冒，冷氣病等
  • 保持空氣流通
  • 少食生冷食物或冷飲

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責任編輯：張沛

撰文 : 陳嬿珺 註冊中醫師

欄名 : 健康專家專欄

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