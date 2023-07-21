Lolly Talk化身微笑收集專員　自爆飛台北拍攝新歌MV笑料百出

置富Malls今個暑假迎來20周年，為慶祝這個大日子，舉辦了一個特別的「慈善活動」，派出車身印上Messy Desk鮮艷繪畫的限定專車，於社區進行「微笑收集行動」，大家只需要捐出「微笑」，便會將這些微笑轉化成捐款，為慈善團體籌款。

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愛笑女生

今日（7月21日）形象百變的女團成員Lolly Talk現身某商場，現場向粉絲收集微笑。大批粉絲已經一早到場，等待向Lolly Talk發放微笑，現場充滿開心笑聲。

八位成員都是愛笑之人，她們笑言當中有不同稱號如「笑眯眯」、「笑哈哈」、「笑卡卡」，還有「笑蛋」，全因大家笑點都很低，經常笑過不停。

▲ Lolly Talk

Mei Mei最多笑料

當中Mei Mei因為懶音重，又常撈亂四字成語，經常逗得大家發笑。

為糾正她的發音，眾成員要她每日錄音讀字，她們說：「我們都相信吸引力法則，多笑會感染身邊的人，傳播開心。」八人感情要好，聚在一起就不願分開，傾過不停，半夜都不願回家，常常被經理人催翌日還有通告要早睡，才願乖乖聽話。

飛到台北拍MV

八位女孩剛剛去了台北三天拍攝新歌《四方帽之約》的MV，寓工作於娛樂，繼續發放正能量。

為了爭取更多時間去玩，公司特別安排第三天全日拍攝，讓她們有一天時間可以四處遊玩。

她們說：「之前大家都好忙，多謝公司安排，可以一齊去輕鬆一下。」又指去了大稻埕玩煙火和瘋狂購物：「台灣的護膚品和隱形眼鏡都好平，忍不住買了很多，大家都好開心。」

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趣事發生

八位女孩旅行當然有不少趣事發生，Elka和阿蛋同房，因她們太心急去玩，竟然忙了關酒店房門，當她們回去時才發現沒有關門，幸好房內財物安然無恙，不過卻被其他成員取笑太冒失了。

至於這個MV邀請了一位神秘型男參與，大家都十分雀躍，相信MV推出時粉絲會很驚喜。

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