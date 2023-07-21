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強尼主持全新節目《Viu Chat》　陳俞希葛綽瑤任首集嘉賓

娛樂 16:40 2023/07/21

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葛綽瑤任《Viu Chat》嘉賓。

由強尼主持ViuTV全新節目《Viu Chat》由下星期一（7月24日）播出，每集與不同ViuTV藝人暢談心事，讓觀眾了解到他們不為人知的一面。 
 
《Viu Chat》首集邀請陳俞希（Hailey）和葛綽瑤（Yoyo）作嘉賓。

在節目中，Hailey大方透露現時感情狀況：「首先，啲追求者第一下都會諗你呢個歲數係咪好快就要計劃結婚同生小朋友，所以年紀開始大就無咁容易，同埋好難去Approach一啲大自己好多或者好大年紀嘅男仔。」

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陳俞希任《Viu Chat》嘉賓。

她指，組織家庭是人生清單上其中一項。相比起結婚，Hailey覺得生小朋友更為重要：「其實婚姻都只係一張紙。如果佢夠愛你，唔簽張紙都可以一齊過好多年。

所以，反而更加想係呢個世界上留一個Mini Me。」她笑言自己仍然對愛情有憧憬，而人生伴侶條件除高大靚仔外，還一定要夠醒目，不可太蠢。 

葛綽瑤表示，期待做飲食節目主持。

Yoyo內心堅強
 
而Yoyo分享指雖然自己外形上大多給予人一種嬌滴滴和需要被保護的感覺，但其實內心是十分堅強獨立。

她表示十分期待可以拍飲食節目，笑言「為食」是自身的優點之一：「兩歲個陣，我就識食沙薑鳳爪，仲識𦧲骨！希望可以拍一個節目係就算食到唔好食嘅嘢，都可以直接講出嚟。」 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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