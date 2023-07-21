【低碳環保】「金城快充ZETTA」為電動車快充　多個充電站遍佈全港九　

▲ 植根香港60載的能源基建專家金城營造集團（下稱「金城」） 亦以此為目標，並以建設智慧及可持續發展的優質城市為願景，本着「營創更好未來」的企業理念，宣佈推出革新性的「金城快充ZETTA」。

零碳運輸是全球大趨勢，香港特別行政區政府亦積極推動電動車普及化，並以2050年前達致碳中和為目標。植根香港60載的能源基建專家金城營造集團（下稱「金城」） 亦以此為目標，並以建設智慧及可持續發展的優質城市為願景，本着「營創更好未來」的企業理念，宣佈推出革新性的「金城快充ZETTA」，提供別樹一幟的直流群體充電（直流群充）及快速充電（快充）方案，為香港電動車充電市場開創新局面。

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為隆重其事，「金城快充ZETTA」啟動禮在7月19日於全新落成啟用、位於土瓜灣新寶工業中心的「金城電動車營運中心」舉行。啟動禮邀請了香港特別行政區環境及生態局首席助理秘書長（空氣質素政策）梁啟明博士及運輸署助理署長（技術服務）何偉基先生擔任主禮嘉賓，並聯同金城行政總裁王紹恆太平紳士及行政總裁特別顧問周憲本先生主持啟動儀式。與此同時，金城亦即場與多位業界夥伴簽署合作協議，攜手為推動電動車普及化共創新篇章。

本港整體電車充電設施嚴重不足，市面上大部分為中充和慢充，而快充只佔17.6％，直流快充更僅佔整體2.7％，未能有效支援商用電動車的日常營運，或會窒礙運輸業向低碳轉型。

金城利用集團在交通基建及新能源業務的豐富知識及經驗，推出新業務「金城快充ZETTA」，為巿場提供真正快充服務，其速度高達480 KW充電功率，並能同時為多達12輛電動車進行快充，大幅縮短充電時間；而分支充電裝置的體積只為傳統的約十分之一，大大增加配合停車場空間上的彈性，即使在狹小場地亦能夠安裝。

「金城快充ZETTA」的服務包括：在遍佈港、九、新界的充電站為客戶提供電車充電服務；提供電車充電設施安裝建議及服務；為商業車隊提供管理服務等，全面照顧不同用家所需。金城電動車營運中心已正式投入服務，而位於荃灣、葵涌及西環的充電站建設亦計劃於今年內落成。預計在未來數年，服務範圍將覆蓋全港18區，為香港建立完善充電網絡。

王紹恆太平紳士表示：「十分感謝各位嘉賓抽空出席『金城快充ZETTA』啟動禮，並衷心感謝與我們簽訂合作協議的業界夥伴，見證金城在成立60周年之際，在電動車普及化方面開創別具意義的新篇章。作為能源基建專家，金城視新能源業務為重要發展方向，而『金城快充ZETTA』正是結合我們的豐富經驗、先進技術及創新思維的成果，反映我們『營創更好未來』的前瞻視野與決心，亦象徵金城在環保、社會、企業管治（ESG）及可持續發展層面奠下重要里程碑。展望將來，金城期望與香港特區政府、運輸業界、電動車品牌、停車場等各界夥伴繼續加強交流與合作，攜手加快實現零碳運輸的目標。」

環境及生態局首席助理秘書長（空氣質素政策）梁啟明博士表示：「今天十分高興見證有企業實踐商用電動車充電服務的承諾，我亦希望業界可以響應國務院於上月發佈有關構建高質量充電基礎設施之指導意見，當中四大基本原則包括：科學佈局、適度超前、創新融合及安全便捷來發展業務。此外，自環境局於2021年公布《香港電動車普及化路綫圖》後，電動車的銷售量每年增長達一倍，在今年內新銷售的私家車中，電動車數量超過11,000輛，佔當中的62％。在推動商用車電動化方面，政府目標於2027年底前有3,000輛電動的士和約700輛電動巴士投入服務，足見市場對快充設施（充電功率超過100 KW）需求龐大。我樂見金城透過『金城快充ZETTA』為巿場提供省時高效的快充設施，建設更完善的電動車網絡，為促進商用車電動化提供良好基礎。」

運輸署助理署長（技術服務）何偉基先生表示：「隨着運輸業進入低碳環保的時代，運輸署以推動綠色出行作為願景，透過未來規劃及政策的主動配合，致力建設更方便高效的充電網絡。對運輸業界而言，必須有充足及分佈平均的快充設施，方可滿足商用車隊長時間運作及業務遍佈全港的營運需要。我十分高興見證金城推出『金城快充ZETTA』，在建設完善的電動車網絡中擔當積極角色，並期望金城能夠引領其他業界夥伴，共同為商用電動車普及化作出貢獻。」

此外，「金城快充ZETTA」亦即席與多位業界夥伴進行簽署合作協議的儀式，包括：電動車充電設施品牌深圳市車電網絡、車用電池品牌寧德時代新能源科技旗下的廈門新能安科技、電動車品牌科軒動力、來自巴士服務業界的冠忠巴士集團，以及來自的士業界的文鋒車行。簽署儀式由王紹恆太平紳士、梁啟明博士及何偉基先生擔任見證人，並由周憲本先生代表金城簽署合作協議。透過與來自不同界別持份者合作，積極推動建設香港成為智慧及可持續發展城市。

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責任編輯︰陳珈希