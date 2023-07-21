【狠心媽媽】花2萬元網上買兇圖殺3歲兒　18歲單親媽竟為一原因狠下心腸

▲ 單親媽竟為了與前男友復合，狠心除掉兒子。（iStock圖片，非當事人）

為求與男友復合，竟想買兇殺子。美國佛州一名18歲單親媽，在網站以3000美元（約2.3萬港元）僱用殺手，企圖殺害親生兒子，希望以此令已分手的男友回心轉意，與她復合。

綜合美國媒體報道，18歲女子Jazmin Paez育有一名3歲兒子，她近日用假名在一個僱用殺手的網站登記，她企圖殺害的對象竟是自己的兒子，她提供了孩子的照片和確切位置，指名殺手要在7月20日前完成任務，承諾會支付3000美元。

最新影片：

不過，原來這個網站並非真實殺手網，只是偽裝，以收集可疑資料，並把消息轉給警方。網站擁有人Robert Innes表示，網站每日都會收到數百封類似的要求，最初當地警方不相信此事，但他卻覺得這次的情況過於真實。Jazmin在簡訊中要求對方「盡快把兒子帶得越遠越好，或是直接殺了他」。

▲ 這名18歲單親媽在網上買兇圖殺兒子。（影片截圖）

Jazmin的母親透露，女兒早在5月就搬離家中，每日都會打電話來與孫仔說話，而網站留下的聯絡資料的確是Jazmin的電話號碼。Jazmin的父親早前受訪時卻強調，女兒從小飽受多項疾病之苦，曾經歷過12次手術，她絕不是會殺害親生孩子的怪物。

Jazmin在7月18日晚被捕，被指控一級教唆謀殺罪。她承認想僱用殺手殺害兒子，並告訴警方，因為她的前男友不喜歡她有兒子，兩人因而分手，因此她萌生殺意，覺得只要兒子消失，她和前男友就能重新開始。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳