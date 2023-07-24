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【親子好去處】小朋友扮演不同職業激發才能　酒店客房推飛行主題享探索天空體驗

親子好去處 16:13 2023/07/24

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

香港挪亞方舟由2023年7月22日至8月27日 (星期六及日) 推出「童萌特工大作戰」，讓全城小朋友齊來發揮拼勁，變身成夏日萌爆小特工。

富好奇心的小孩子，對長大後會從事甚麼職業總是充滿著不同憧憬與疑惑！香港挪亞方舟由2023年7月22日至8月27日 (星期六及日) 推出「童萌特工大作戰」，讓全城小朋友齊來發揮拼勁，變身成夏日萌爆小特工。

童學園
【童學園】港大父母育成德望女狀元　患腦退化外婆引領從醫志向【附3大讀書法】

屆時，各位參加者可按個人興趣，自選「入職」多項奇趣職業 ─ 消防員、建築師、飛機師、甜點職人以及城市夢想家，透過仿如親歷其境的場景以及互動任務，並穿上相關行業的主題服飾，初嚐多項職業的不同滋味及挑戰，例如體驗挖掘機操作的建築師、手執模擬駕駛器翱翔天際的飛機師、勇闖煙霧體驗區奮力救人的消防員、匠心巧製精緻和風甜點的小職人，以及共同設計科幻感滿滿的節能汽車、直升機及機械人的未來城市夢想家。

小朋友更可藉著體驗這五大特訓活動，以第一身角度了解不同職業的日常工作與使命，所需具備的性格與才能，從而探索個人志向及潛能，考驗臨場應變及解難能力，提升自信；更可激發智慧小宇宙，投入一個邊玩邊學的睿智假期！

同時，挪亞方舟度假酒店為大家帶來「飛行奇遇記」主題客房，滿載航空領域的玩味元素，讓住客可延續衝上雲霄的奇趣體驗。酒店亦會推出「盛夏果漾海鮮自助餐」及「夏誌果漾遊海景下午茶」等清新美食，讓大家同享別出心裁的住宿體驗與一連串豐盛美饌，齊來投入驚喜處處的智FUN夏日旅程！

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責任編輯︰王明芳

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