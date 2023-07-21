  • 31°C
香港時間 : 2023721日 (週五) 18:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【轉角浣紗街】楊偲泳吳肇軒演歡喜冤家　陳穎欣演空姐過足「制服癮」

娛樂 17:37 2023/07/21

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

一眾《轉角浣紗街》的演員現身開鏡儀式。

繼青春戀愛短劇《#她和她的戀愛小動作》後，電訊盈科旗下泛區域串流視像平台Viu再度攜手「本地製作」開拍Viu Original本地原創劇《轉角浣紗街》。

主要演員現身

劇集以「1/2 Café」為背景，講述老闆娘Joyce（楊偲泳飾）在咖啡店首創「C&F（Coffee and Friends）」服務，旨在為啡友提供線下配對機會。

一天，人稱「分手大師」的Marco（吳肇軒飾）卻在店內經營起「代理分手」生意，令Joyce大感不滿！一個為人牽起紅線、一個助人斬斷情根，互看不順眼的兩個人卻在一杯又一杯的特色咖啡中加深了解，成為了互相扶持的人生夥伴。

Viu今日（21日）舉行《轉角浣紗街》開鏡儀式，劇集監製伍健雄、導演朱鳳嫻，以及一眾主要演員包括楊偲泳（Renci）、吳肇軒、陳穎欣（Yanny）、湯怡、楊天宇（Angus）、曾樂彤、張凱娸、余德丞均現身齊齊切燒豬，祈求拍攝順利，預祝收視高開！

《轉角浣紗街》一眾演員（發相）

Yanny過足制服癮

楊偲泳和吳肇軒在《轉角浣紗街》飾演一對歡喜冤家，談到二人角色人設南轅北轍，Renci點頭表示：「我幫人識朋友，佢就幫人分手！現實中的我對感情看法『佛系』，認為在一起或分手都是命中註定！」

說到演繹「分手大師」一角，吳肇軒即笑說：「現實中的我都經常勸人分手，但個人的經驗都是被動居多！我喺劇入面因為負責幫人講分手，因而成日被人潑咖啡，夠晒難忘！」

至於飾演Renci好友「空姐Molly」的Yanny則自言在新劇過足「制服癮」，Yanny自言屬於「決絕型」，講分手不會拖泥帶水。

點擊圖片放大
+4
+3

湯怡演年輕闊太

《轉角浣紗街》的客串陣容亦相當吸引，久未接拍劇集的湯怡將化身年輕闊太，和楊天宇發展出一段「非一般」戀情，帶來充滿驚喜的合作火花，配合與Yanny共譜感情線的岑珈其、飾演「分手大師」前度的曾樂彤和網路紅人程仁富等。

曾樂彤、楊天宇、湯怡（發相）

至於首次挑戰hehe角色的余德丞，笑言每星期獲Do姐（鄭裕玲）推介看BL劇，有助鑽研「同志」角色，又謂如果劇情需要的話，獻出hehe咀嘴亦沒所謂。

最新影片推介：陳瑞菱專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳瑞菱體內曾有巨瘤臨生死邊緣　Reina身上留疤視為「重生」標記

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【我們的十八歲】林千渟受家庭影響愛嘗新事物　楊偲泳感激家人相信自己
00:01 2023/06/16
【我們的十八歲】林千渟受家庭影響愛嘗新事物　楊偲泳感激家人相信自己
【宅男女神】楊偲泳低胸泳裝展身材　Renci洗面沖身畫面超性感【多圖】
18:46 2023/07/01
【宅男女神】楊偲泳低胸泳裝展身材　Renci洗面沖身畫面超性感【多圖】
【宅男女神】楊偲泳集仙氣與魔鬼身材於一身　與張振朗感情穩定關係如親人【多圖】
18:24 2023/07/16
【宅男女神】楊偲泳集仙氣與魔鬼身材於一身　與張振朗感情穩定關係如親人【多圖】

你可能感興趣

【我們的十八歲】林千渟受家庭影響愛嘗新事物　楊偲泳感激家人相信自己
00:01 2023/06/16
【我們的十八歲】林千渟受家庭影響愛嘗新事物　楊偲泳感激家人相信自己
【宅男女神】楊偲泳低胸泳裝展身材　Renci洗面沖身畫面超性感【多圖】
18:46 2023/07/01
【宅男女神】楊偲泳低胸泳裝展身材　Renci洗面沖身畫面超性感【多圖】
【宅男女神】楊偲泳集仙氣與魔鬼身材於一身　與張振朗感情穩定關係如親人【多圖】
18:24 2023/07/16
【宅男女神】楊偲泳集仙氣與魔鬼身材於一身　與張振朗感情穩定關係如親人【多圖】
電視劇 娛樂行業 楊偲泳 陳穎欣 吳肇軒 湯怡 曾樂彤 楊天宇 岑珈其 余德丞

最高瀏覽

【天氣報告】風暴杜蘇芮或移入廣東　天文台料下周達強颱風級別
今日 11:40
【天氣報告】風暴杜蘇芮或移入廣東　天文台料下周達強颱風級別
【靚媽港姐】陳凱琳公開鄭嘉穎入院原因　Grace享受做KOL不想錯過孩子成長
今日 11:29
【靚媽港姐】陳凱琳公開鄭嘉穎入院原因　Grace享受做KOL不想錯過孩子成長
【熱到暈】44°C高溫下等起飛　機艙不開冷氣4小時至少5乘客暈倒
13:34 2023/07/20
【熱到暈】44°C高溫下等起飛　機艙不開冷氣4小時至少5乘客暈倒