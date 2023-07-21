【中秋2023】半島推全新創意水果奶黃月餅　精美燈籠設計禮盒增添節日氣氛

▲ 今年，繼經典奶黃月餅，半島的米芝蓮星級廚師鄧志強更致力研發令人眼前一亮的創新口味，向傳統風味致敬，也滿足味蕾鑒賞新品的雅興。

慶中秋，月餅必不可少。半島迷你奶黃月餅在1986年初次面世，於傳統月餅以外開創新風，將中秋月餅提升至更高層次，至今已晉身深受歡迎中秋禮品之列。

最新影片推介︰

今年，繼經典奶黃月餅，半島的米芝蓮星級廚師鄧志強更致力研發令人眼前一亮的創新口味，向傳統風味致敬，也滿足味蕾鑒賞新品的雅興。2023年全新口味，包括朱古力奶黃月餅，誘人的配搭足以滿足挑剔的甜品愛好者。而嶄新的水果奶黃月餅，帶來新舊交融的滋味體驗。此外，米芝蓮星級大廚鄧志強師傅則在風味和質感之間創製更有層次的星廚月餅。要打動真正的美食家莫過於雲集2023年臻選口味的珍嚐月餅禮盒。

全新的迷你水果奶黃月餅，以優選鮮果結合享負盛名的奶黄月餅。充滿夏日氣息完熟多汁的士多啤梨，盛載熱帶風情的芒果和熱情果，濃郁果香熾熱地在味蕾中悠轉迴盪。

此外，星級廚師鄧志強師傅構思的「星廚月餅禮盒」以兩款創新食譜向傳統月餅致敬。鳳梨紅棗的細腻果香，無花果月餅裡的鬆脆果仁，和那帶著桂花和柚子餘香的奶黄加合桃，將鮮果和花香一一融合在蘊涵匠心的糕點中。優雅的禮盒脫俗簡約，是饋贈親友的理想禮物。

而極緻的珍嚐禮盒則雲集2023年月餅系列的臻選傳統和嶄新口味，滿足每一個味蕾。除了是美味之作，也是一場視覺盛宴，精美的燈籠設計為任何聚會增添了一絲優雅。

半島精品店還推出珍選中秋禮物籃（定價2,488港元）及臻選中秋禮物籃（定價3,988港元），每款均滿載半島月餅及精選食品。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰陳珈希