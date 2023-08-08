【活得健康啲】揀錯返學鞋恐致發炎拇指外翻　骨科醫生分享揀鞋4大要訣

▲ 揀錯返學鞋恐致發炎拇指外翻，骨科醫生分享揀鞋4大要訣。

就快開學，不少家長趁暑假均習慣帶家中小孩買一對全新的開學鞋！但一入鞋鋪，面對各式各樣的鞋款，是否會有花多眼亂的觀感，不知從何挑選? TOPick是次便邀請到骨科專科醫生陳國彪，向大家講解選鞋要注意的地方，以及常見迷思。

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骨科專科醫生陳國彪指出，通常揀鞋最看重是令腳部3個位置舒適，包括前足、腳橋（足弓）及腳踭位置。前足部分，鞋頭內籠需有足夠空間安放腳趾，絕不可以太窄，因為鞋頭一旦空間過窄，不但有礙小朋友腳部成長，亦會導致腳趾擠塞一團，有機會誘發拇指外翻，或者令腳指有彎曲問題，嚴重起來更會有嵌甲，或有發炎感染問題。

至於腳橋部分，又稱「足弓」，即腳底內側中間正常向上拱起的位置，陳國彪表示腳橋在小朋友8歲前，仍有成長空間，8歲左右才會成長成熟，故鞋內的鞋墊只需有適當弧度去輕輕支撐腳橋便可，鞋墊亦無需過硬，以免引起小朋友穿著時不適。腳踭位置方面，鞋底亦要儘量避免過硬，最好有適當氣墊，既有避震兼有保護作用；物料方面，由於小朋友腳汗較多，因此最好以透氣物料為主，如真皮或者坊間的合成纖維。

選鞋的4大要訣 :

鞋頭內籠需有足夠空間

鞋墊需有適當孤度作輕支撐

鞋底避免過硬，最好有適當氣墊

透氣物料為主

陳國彪又補充指，要看看返學鞋是否與小朋友合適，最簡單的方法便是待小孩除鞋後，留意雙腳的皮膚位置是否出現紅腫，或者直接問小孩是否有不適感。他又指6至12歲的小孩，因為正值發育期，一般建議約4個月便要為小孩檢查腳部成長，如量度腳長，及留意小孩穿鞋時，有否出現嚴重磨蝕。

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常見的迷思:

1.試鞋時要留有1個指頭位置?

正確的，陳國彪建議小朋友試鞋時，家長可留意他們的後踭位置是否可放入1隻手指位；再用手指按一按鞋頭，看看腳趾與鞋頭是否有一個手指頭距離，因為一旦太貼，便可能有拇幾趾外翻情況。

2.黃昏買鞋?

陳國彪指黃昏買鞋的說法，較為適用於成年人身上，因為成人腳部通常在這個時候會略為水腫；但小朋友則較少有此類問題，因此並不需特別忌諱。

3.買鞋愈大愈好?

陳國彪表示雖然小孩成長得快，但一旦穿著的鞋過大亦會衍生出其他問題。他舉例指小孩於落斜，或上樓梯時，穿上過大的鞋會容易有許多磨擦煽動，腳趾亦會經常撞鞋頭，容易令小孩腳部軟端位置磨損，從易生繭，腳掌一直於過大鞋籠中擺動，亦會有承托力不足問題，故並不建議家長為小孩買過大的呎碼。

4.扁平足一定要處理?

陳國彪指，扁平足於亞洲小孩來説是相當普遍，但其實大多屬於柔性（假扁平），即最大影響其實是腳型有礙觀瞻而已，實際功能是沒有太大影響；真正要處理的是僵硬性扁平足，小孩一旦有這情況，便需要看專科醫生處理。

▲ 骨科專科醫生陳國彪 (林綺虹攝)

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記者：容惠玲