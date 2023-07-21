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【ERROR暑期自作業】宇宙天自肥攜女星宿營　 Renci尷尬回應193：同親戚一齊嚟

娛樂 17:19 2023/07/21

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

ERROR各自攜女伴與他們一起去宿營

ViuTV節目《全星暑假 - ERROR暑期自作業》於今晚（7月21日）播出，首集ERROR延續「自肥可恥但很有用」的精神，各自攜女伴與他們一起去宿營，共渡兩日一夜。

難得有此福利，梁業（肥仔）、何啟華（DeeGor）、郭嘉駿（193）和吳保錡（Poki）把握機會碌盡人情卡邀請女神級嘉賓，包括有楊偲泳（Renci）、李蔓瑩（Renee）、王嘉盈以及陳雪聰（蔥蔥）。

【撞鬼自駕遊】193鍾卓穎赴英入住猛鬼城堡　勇闖牢房探靈嚇到大叫

ERROR以為女嘉賓會以性感泳裝登場。

女嘉賓收起身材

ERROR與4位女嘉賓首先進行熱身遊戲，勝出者可優先選擇房間，之後就來到ERROR最期待的泳池遊戲環節。

4子最初以為女嘉賓會以性感泳裝逐一登場，不過女嘉賓一心想認真玩遊戲，通通收起姣好身材，令四子大感失望。

女嘉賓一心想認真玩遊戲，穿著密實。

Renci「親戚嚟」

而壓軸出場的Renci，更以玩熱身遊戲時所穿的黑色長裙示人。

於是一向直腸直肚的193忍不住笑問對方是否忘記換泳裝，Renci聞後表示自己不方便換泳裝落水玩遊戲，並尷尬回應：「我同親戚一齊嚟啊！」 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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