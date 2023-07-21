突破性研發！ 科技園兩間夥伴企業香港再生醫學與康盛人生集團簽署合作協議 利用臍帶幹細胞治療退化性關節炎

有本港研究顯示，50歲或以上的人口之中，多達四份一的人表示受關節健康問題所困擾，當中退化性關節炎尤其常見，輕則關節疼痛腫脹，嚴重的甚至導致關節變形及攣縮，大大影響日常生活！再生醫學科技迅速發展，近日有研究發現從臍帶中提取間質幹細胞， 當中誘導型多能幹細胞可有助為退化關節進行組織修補，成為安全有效且創傷性較小的治療方案，免卻舊式治療因透過注射透明質酸或類固醇注射等所引致的副作用，成就一大醫療界的重大突破！

香港科技園公司（科技園公司）的夥伴企業香港再生醫學有限公司（香港再生醫學）與康盛人生香港有限公司（康盛人生）於昨日（七月二十日）宣布簽訂合作協議，攜手推臍帶間質幹細胞（Mesenchymal Stem Cells，MSCs）的再生醫學合作項目。

退化性關節炎傳統治療副作用多 新研發帶來新曙光

現時治療退化性關節炎一般會採用透明質酸或類固醇注射等非手術方法，但這類療法未必適合所有患者，類固醇所帶來的副作用亦有機會增加患上白內障、青光眼、高血壓、糖尿病、骨質疏鬆等風險。至於手術方法一般需要較長的輪候時間，患者在等候期間仍然飽受痛楚。隨着再生醫學科技發展迅速，研究發現間質幹細胞MSCs能讓退化關節進行組織修補，為治療退化性關節炎帶來曙光。

而再生科技一日千里的發展將可望為退化性關節炎患者提供新選擇。香港再生醫學首席醫務官李慧中醫生解釋：「透過間質幹細胞MSCs，讓退化關節進行組織修補，為治療退化性關節炎帶來曙光。目前臨床使用比較多的間質幹細胞MSCs，可從骨髓、臍帶、脂肪等不同組織取得，其本身具備分化、增生的功能外，也可以進行組織修補，在細胞治療應用上具備相當的潛力。」

利用臍帶來源間質幹細胞(MSCs) 為治療退化性關節炎帶來希望

現時可應用的幹細胞有兩種：第一種是自體幹細胞，即經由手術取出脂肪，於體外培養間質幹細胞三至四周，等細胞增生至足夠的量，再回注至需要接受治療的患處，讓組織獲得修補，然而此方法成本極之高昂，未必能廣泛惠及患者；另一種極具潛力的方法是透過在臍帶提取間質幹細胞MSCs，經細胞培養後回注患部，修復原有組織。人體各個組織均含有幹細胞，當組織受到外傷、衰老、疾病等損傷時，幹細胞組織就會增殖分列產生新的組織來代替。科學家在培養幹細胞的過程中發現，幹細胞都會持續排出外泌體，而外泌體可與周遭細胞因子產生交互作用，包括促進細胞增生，調節免疫及發炎反應，以及幫助受損組織的修復與再生。

推動再生科技 萌芽幹細胞治療的種子

有見及此，在科技園公司「醫療科技共創平台」（MTCC）計劃促成下，園區公司香港再生醫學及康盛人生達成合作協議，推行針對退化性關節炎的再生醫學合作項目，香港再生醫學有限公司和康盛人生在香港科技園公司的支持下，謹訂於香港科學園舉辦名為「推進幹細胞治療：協作與創新之旅」的傳媒簡布會，介紹雙方的合作內容。是次合作旨在增加公眾對再生醫學的認識，並促進再生醫學在本港的發展，希望為患者提供了一個安全、有效而且創傷性較小的治療選擇。

香港再生醫學行政總裁施明耀先生表示：「我們一直支持再生醫學行業和多個生物科技公司的發展。並堅信這個領域將會成為未來生物科技行業發展的大趨勢，這同時印證了香港對再生醫學發展的關心和支持。」

康盛人生集團行政總裁及執行董事Ms Tan Poh Lan女士則提到：「我們很高興與香港再生醫學合作推動再生醫學，藉此改善患者的健康。康盛人生集團一直致力於開發創新的方案，盡最大努力保護母嬰健康，今次與香港再生醫學的合作正正體現及延伸了我們的使命。」

康盛人生專利技術 提取更多臍帶幹細胞

除了有豐富的MSCs (間質幹細胞)外，臍帶膜更有極具醫療值的上皮幹細胞(EpSCs)，同樣擁有巨大潛能幫助修復受損的組織或器官。在香港，康盛人生Cordlife及旗下HealthBaby生寶臍帶血兩間臍帶血庫均擁有專利技術CellOptima™ ，能夠採集在臍帶膜中的兩種珍貴的幹細胞（上皮幹細胞和間質幹細胞），同時儲存臍帶膜的兩種幹細胞，從而提高將來應用幹細胞療法的機會。醫學界正不斷發掘更多幹細胞的用途及治療潛力，身為亞太第一的臍帶血集團的康盛人生，擁有香港最大及最先進的臍帶血庫HealthBaby生寶，在幹細胞醫學發展上背負著重大的使命感和社會責任。