【易通行】的士業界稱15%司機卡未能順利繳費　羅淑佩：有留意到但幾時才做到100%滿意

▲ 運輸署署長羅淑佩。（資料圖片）

紅磡海底隧道周日起實施易通行，有的士業界代表今日指，現時「司機卡」繳費失敗率仍有約15%，部份司機調整裝置後亦未能成功付款，批評運輸署操之過急。運輸署署長羅淑佩則指，署方每日均積極與業界溝通，留意到業界提出的問題，正努力改善。

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的士車行車主協會會長鄭敏怡今日出席電台節目指，署方周一推出的士專用的易通行應用程式，供司機輸入車牌及過隧道時間產生二維碼，並以此繳交隧道費。

然而，鄭敏怡指應用程式運作不暢順，不時無法產生出二維碼，浪費大量時間。

她認為，現時署方提供的配套不足，過去一周「司機卡」繳費失敗的機率高達15.6%，有司機到「易通行」服務中心調試裝置後，仍然未能成功付費。

她指出，以上情況均令業界對易通行擴展至紅隧感到憂慮，認為署方操之過急，「業界很疑惑，為何要急於推出？……你出左一樣野，都未試好就推出。」

運輸署署長羅淑佩則在電台節目指，自去年已派人照顧的士業界的需要，過去一周亦有每天了解業界情況。

對於業界提出應用程式未能順利使用，司機卡繳費失敗等情況，她就指，「並非我們無留意，而是何時才能做到他們（的士業界）百分百滿意，我們還在努力。」

她又提到，市面上有約1.8萬架的士，向署方求助的只有約200架，比例上並非很大，重申繳付隧道費是車主的責任。

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記者：陳梓蔚