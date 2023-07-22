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【網絡熱話】美4歲女童被麥樂雞二級灼傷　法院判麥當勞賠625萬港元

兒童健康 10:38 2023/07/22

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女童被麥樂雞燙致二級灼傷 (照片來自iStock)

美國一名4歲女童早前因進食麥樂雞時，意外導致大腿二級灼傷，父母怒提告麥當勞提供過熱麥樂雞。經過4年，陪審團判定麥當勞需要向女童賠償80萬美元（約625萬港元.下同）。

事源4年前，女童父母於當地一家麥當勞購入一份麥樂雞。隨後，女童父母於前座忽然聽到女童尖叫大哭，原來女童不憤將其打翻，麥樂雞因此被安全帶卡在女童大腿之間，並造成二級灼傷。

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事後，女童父母怒告麥當勞提供過熱麥樂雞，雖然麥當勞反駁是為了遵守食品安全條例，確保麥樂雞不會有沙門氏菌。其律師團隊更表示麥樂雞塊並不會超過71度。

不過女童父母堅稱當時麥樂雞超過90度，才會令女童受傷，又指責麥當勞及其特許營運商負責人，沒有提供足夠員工訓練，才會令麥樂雞出現過熱情況。

佛羅里達陪審團最後認為麥樂雞沒有缺陷，不過，麥當勞及其特許營運商負責人確實沒有警告顧客食用熱食的風險，所以需要為此負上責任。

經過4年時間，當地陪審團日前判決女童獲80萬美元賠償，雖然女童父母當時要求賠償金額是1500萬美元，不過裁判結果出來後，女童母親仍對判決感到滿意，認為當地有公正的判決。

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責任編輯：羅嘉欣

兒童健康 網絡熱話 佛羅里達 灼傷 麥當勞

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