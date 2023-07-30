【再見再不見】Emiko自資出歌任唱作監　徐嘉蔚盼遇上合適公司：互相幫助大家

▲ Emiko接受TOPick專訪，大談獨立唱作歌手的感受。

現年21歲的獨立唱作歌手Emiko（徐嘉蔚），2021年參加ViuTV歌唱選秀節目《全民造星IV》後出道，擁有一把靚聲兼且自彈自唱的功架，曾於5年前一個聯校比賽成功揮低TVB「聲夢人氣王」炎明熹勇奪冠軍。

Emiko早前推出第6首個人作品《再見再不見》，將友人的失戀故事，以及自己大學畢業不捨的心情，融合於新歌之中：「這首歌講對思念的情緒，由一位男性友人在剛與拍拖10年的女友分手時寫下。起初只有幾句melody，湊巧我今年畢業，身份快將不同了，歌曲寫我對以前自己的思念。」

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▲ （湛斯雅 攝）

靠教樂器+出騷賺錢

即將於香港浸會大學創意產業音樂系畢業的Emiko，畢業後全程投入唱作事業，同時繼續開班教樂器，保持收入來源：「完全是靠教樂器賺回來的錢自資出歌，所以收入不穩定。比如有騷演出要請假，這個月賺到一萬元已經很理想。」

與家人同住的Emiko，直言生活上仍可依靠屋企。問到家人是否投資者之一？她坦言從沒向家人取錢追夢，但慶幸獲父母開綠燈支持，才讓她能專注發展歌唱事業：「父母在精神上十分支持，單是從不強迫我找一份正職，繼續讓我做這件事已是很大的支持，任何比賽或演出，他們一定會來看。」她小學已參加合唱團，直到中學接觸流行曲後，便開始自彈自唱、參加歌唱比賽。

Emiko指不少大學同學飽受家長壓力，認為學科對前途沒有幫助：「聽過同學家人要求他轉科，畢業後一定要找份政府工作，因為收入穩定。身邊很多朋友都在煩惱此事時，原來我不用擔心家人的壓力，反而十分支持自己，這樣我覺得已經足夠了。」

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「任性」曲風多

作為one-man band的獨立唱作歌手，主唱、作曲、作詞兼任監製一腳踢，少點精力也不行。究竟Emiko樂在其中的享受多，還是艱難困苦的犧牲較多呢？

她表示最享受當然是零管束，想做甚麼就做甚麼，比如每次出歌的曲風也截然不同，「因為很多曲風我也喜歡，每一種都想試。本身讀音樂的緣故，希望自己的歌曲多元化。相反，壞處就是資金不足，有時失去方向感。如果簽公司藝人可由公司安排接甚麼類型的歌、走甚麼風格的造型。」

▲ （湛斯雅 攝）

Emiko曾獲行內前輩指點，剛起步應以統一曲風，留下明確定位，但她偏偏喜好較多，選擇每次為樂迷打造新鮮感，「想行自己的路，但又不知道是否一件好事。沒有人帶領著我，又應該如何是好？」

至於可有定下期限給自己？她直言沒想過：「以前跟較資深的作曲人談論過此話題，他覺得我這個年紀和階段，可以試的情況下便去試，慢慢可能找到屬於自己的路。所以我跟隨著自己的想法，想便去做。」

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自資5萬元出歌

談及出歌所需資金，Emiko透露每首歌花費逾5萬元，知道行內有時需花費高達6位數製作歌曲，慶幸自己一向有造音樂，懂得作曲、填詞，同時兼任監製，也有一班熟識音樂的朋友一起造歌編曲，故不需放太多資金在音樂製作上。

反而歌曲完成後，拍攝MV及事後宣傳等事宜則需要大量資金，「可能節省了製作音樂那一筆，幾個月出一次歌其實都很吃力，始終收入不穩定，仍在努力當中。」Emiko感恩獲一直幫助她拍攝MV的導演支持，對方「蝕住做」令她感動不已：「每一個MV都是他們拍，知道我難做但又很想幫我，有時包底蝕住做為我拍攝，很感謝身邊幫助過我的人。」

▲ Emiiko親自設計《再見再不見》周邊商品—水樽。（IG圖片）

《造星IV》為踏腳石

Emiko於2020年與第十六製作有限公司簽約成為旗下音樂人，可是理念不一致未有繼續合作。她坦言等待著下一個簽公司的機會，不過必定經過慎重考慮才下決定：「想找一間適合合作的公司，它幫到我時，我又可以幫助它。」

舊公司由康文署與音樂製作人趙增熹合辦主理，她指趙增熹老師為人慷慨，樂意幫助年青一輩，直言至今仍有發自己的作品給對方，保持良好關係。

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回想當初參加《造星IV》，她直言只係踏腳石，目標並非加入女團，而是為了讓更多人認識自己，「這樣，我唱作的歌會更加多聽到，以前錄的cover很少人收聽。當然作曲和唱歌很大程度是滿足自己，但滿足自己過後，也希望有人認識到你的作品。我覺得要給自己一個突破的機會，就是這樣參加了《造星IV》。」

Emiko認為自己的作品仍然很藝術向，「靈感到」想出哪類型歌曲便推出。雖然對唱作事業沒有遙遠的規劃，但目標依舊是希望更多人收聽她的作品，「還記得音樂平台顯示我的聽眾多了逾1000%的畫面，比起《造星IV》前真的多了很多很多，我會繼續努力、製作好歌給大家。」

場地：BOLD COFFEE

記者：馮雪怡

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