【樂極生悲】情到濃時男友肉緊親耳朵　女友突聽到啵一聲耳膜破裂失聰

▲ 情到濃時男友肉緊親耳朵，女友突聽到「啵」一聲，耳膜破裂失聰。

情到濃時少不了會有較激烈行為，惟內地一對情侶日前卻因接吻時過於熱烈，結果女方的左耳耳膜被男友吸至破裂，即時失去聽覺。

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綜合內媒報道，廣東惠州一名女子日前與男友親熱接吻，期間男友「肉緊」地吸啜她的左耳，然後女子就聽到「啵」一聲，隨後左耳就聽不到。女子求醫後，才得知她的耳膜竟被男友吸至破裂，令她自己「也覺得很傻眼」。

惠州市第一人民醫院耳鼻喉頭頸外科副主任付佳指出，女子的傷口附近有一處不規則的血跡，在問診後也沒有外傷、撞擊及拍打

她只說到親吻動作的時候，一下子用力，當時就感覺痛了一下。

付佳續指，當外界壓力出現驟變，像是砲彈、炸彈、爆竹等巨大聲響，或是日常生活中會碰上的坐飛機、潛水、用力擤鼻涕等，都可能讓中耳發生穿孔。但付佳呼籲，市民不必過度擔心，只要保持耳道乾燥，有一部分人的身體，是可自行修復耳膜破裂症狀。

耳膜穿孔不等於全聾

本港耳鼻喉專科醫生余協祖曾表示，耳膜穿破分為兩類：一種是耳膜受到外來衝擊，如挖耳時用力過猛，或受到別人碰撞，可能會使耳膜受損。至於另一種是病理性因素，因不適當處理中耳炎，繼而引起的併發症。

余協祖續指，耳膜有集音及擴音作用，但如果穿孔細小亦不會明顯影響聽覺。如果穿孔較大時，聽力便會受影響而減退。余協祖表示，耳膜穿孔、爆破只會影響約10%至30%聽覺：「即使沒有耳膜，都仍有約一半聽力，市民不需恐慌。」

唯耳膜穿孔後如果得不到適當的護理，引發中耳炎，繼而損壞聽小骨或聽覺神經，便會令耳聾加深。余協祖表示，耳膜瘀傷一般會於2至3日內痊癒，如屬氣壓創傷，耳膜穿孔亦會於1至2星期內「埋口」；至於耳膜破損太大的患者，亦可接受微創手術，成功率達90%。個別需請教醫生意見。

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責任編輯：羅嘉欣