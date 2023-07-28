【APEC】外交部強烈不滿美拒邀李家超出席APEC會議　促解除對特區官員制裁

▲ 外交部強烈不滿美方拒邀李家超出席APEC會議。（資料圖片）

美國據報不會邀請特首李家超到美國出席亞太經合組織(APEC)會議。在北京，外交部表示強烈不滿，已向美方提出嚴正交涉。

外交部發言人毛寧指，美方對包括李家超行政長官在內的中方人員實施非法無理制裁，本就是嚴重違反國際關係基本準則的霸凌行徑。「美方以此為由，拒絕邀請香港特區行政長官赴美參加APEC會議是錯上加錯，悍然違反APEC規則，嚴重違背美方辦會承諾。」

促履行APEC東道主應有責任

毛寧續指，中方已提出嚴正交涉。要求美方立即糾正錯誤做法，解除對李家超等特區官員的制裁，履行APEC東道主應有責任，按慣例邀請李家超與會，確保包括中國香港在內所有APEC成員代表順利參會，停止破壞團結合作。「中方將堅定維護中國香港參加APEC的正當合法權利。」

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責任編輯：林曉君