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【APEC】外交部：已就美拒邀李家超出席會議提出交涉　促解除對特區官員制裁

政治 16:59 2023/07/28

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外交部強烈不滿美方拒邀李家超出席APEC會議。（資料圖片）

美國據報不會邀請特首李家超到美國出席亞太經合組織(APEC)會議。在北京，外交部表示強烈不滿，已向美方提出嚴正交涉。

李家超：特區會按APEC指引出席

正於馬來西亞訪問的特首李家超傍晚回應時表示，APEC有其指引、慣性做法和規矩，任何一個主辦國家都要按習慣邀請成員經濟體出席活動，並提供方便，特區會按照APEC指引、規則出席會議，希望主辦方按照既定指引處理。

外交部發言人毛寧指，美方對包括李家超行政長官在內的中方人員實施非法無理制裁，本就是嚴重違反國際關係基本準則的霸凌行徑。「美方以此為由，拒絕邀請香港特區行政長官赴美參加APEC會議是錯上加錯，悍然違反APEC規則，嚴重違背美方辦會承諾。」

毛寧續指，中方已提出嚴正交涉。要求美方立即糾正錯誤做法，解除對李家超等特區官員的制裁，履行APEC東道主應有責任，按慣例邀請李家超與會，確保包括中國香港在內所有APEC成員代表順利參會，停止破壞團結合作。「中方將堅定維護中國香港參加APEC的正當合法權利。」

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責任編輯：林曉君

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