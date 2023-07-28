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【禁播榮光】高院拒批臨時禁制令　李家超：已要求律政司積極研究跟進工作

政治 18:15 2023/07/28

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（資料圖片）

律政司申禁制播《願榮光》，法官拒批臨時禁制令。正於馬來西亞訪問的特首李家超傍晚回應時表示，已經要求律政司積極研究跟進工作。

李家超表示，維護國家安全是整個特區的安全，國歌涉及國家尊嚴和尊嚴，不容許被貶損，特區政府有責任有效防範制止危害國安活動，已經要求律政司積極研究跟進工作，強調要有效防止、禁止、懲治危害國家安全的行動和行為，李家超希望廣大市民知道，針對危害國安的行為，「（港府）打擊面好聚焦，去保障其他700多萬市民。」

林新強：今次判案再次證明香港司法獨立

立法會法律界林新強表示，今次判案再次證明香港司法獨立。他續指，這次判决不是正審的决定，雖然在這次申請被拒絕，但還可以繼續起訴，讓法院完成整個案件審理。「當然律政司也可以放棄繼續起訴。」

梁美芬：除了上訴可考慮修例

經民聯立法會議員梁美芬下午見記者時指，政府已經用了好大包容度，才走到申請禁制令這一步，認為除了政府提出上訴，亦可考慮由政府或立法會提出修改法例，如此便不會再有人表示因法例不清晰而拒絕停止播放該歌曲。

新民黨立法會議員李梓敬對於未能利用禁制令，阻止網上平台繼續存放及播放《願榮光》，感到失望，他建議當局審視法庭觀點，並考慮採用不同法律手段，阻止播放及存放有關歌曲。

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記者：林曉君、趙居逸

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