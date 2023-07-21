【粉嶺高球場】哥球會今就環評報告獲批提司法覆核申請　發展局指不影響城規會

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香港哥爾夫球會（球會）今表示，已就WSP (Asia) Limited為項目倡議人所進行的「粉嶺高爾夫球場用地局部發展技術研究—可行性研究」（研究）環境影響評估（環評）報告獲批准，於今日提出司法覆核申請。

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球會指，是次司法覆核申請主要是針對該研究在環評程序上的錯誤和不符合規定之處，希望透過司法覆核彰顯程序公義和公眾參與的重要性。由於是次申請已進入法律程序，現階段不適合作任何進一步評論。

球會亦知悉政府將於2023年9月1日收回舊球場32公頃土地，將盡力配合政府就該土地所實施的開放使用和保育措施。

發展局回應指，球會提司法覆核不影響政府9月在租約用地屆滿後，接收粉嶺高爾夫球場粉錦公路以東32公頃土地，亦不影響城市規劃委員會繼續推進法定規劃程序。

局方又重申，政府在該32公頃土地北端的9.5公頃用地興建公營房屋的意向維持不變，而其餘不會用作建屋的用地（約22公頃），將用作保育和靜態康樂用途，供市民享用。此外，政府早前已表示，如香港哥爾夫球會未來在舉辦大型賽事期間需要臨時使用該32公頃內的土地以作支援，相關部門樂意按實際情況和需要考慮借出用地。

環保署就指，並未接獲上述司法覆核申請的正式通知，暫時不宜就該申請作出評論。

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記者：黃小冰