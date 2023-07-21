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《Marvel隊長2》最新預告曝光　3大女超級英雄能力互換命運連線

娛樂 21:00 2023/07/21

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

Marvel隊長在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中從天而降大戰魁隆（Thanos）後，基本上已離開地球，轉而在宇宙的不同角落追捕壞人，成為銀河浪人。

變為工作狂的Marvel隊長亦因保衞宇宙而到處樹敵，在維護世界和平的同時，反而被敵人視為毀滅者，被奪去一切的敵人誓要讓她亦變得一無所有。

《奪寶奇兵：命運輪盤》延續經典 　彩蛋處處回憶滿滿

夢妮卡能看透光能，並操縱電磁波譜的所有波長。

3大女英雄合作

Marvel Studios在今日（7月21日）發布的《Marvel隊長2》正式預告，披露更多影片細節。

宇宙最強的Marvel隊長能夠吸收光能，並發射出強大的光子爆炸；Marvel隊長的舊伙記的女兒，在劇集《溫黛與幻視》（WandaVision）出現過的夢妮卡（Monica Rambeau）則能看透光能並操縱電磁波譜的所有波長；而在劇集《Ms. Marvel》中的Marvel隊長超級粉絲卡瑪拉（Kamala）更能硬化光線，將光變成實物。

3位擁有光能超能力的女英雄，因其能力被干擾，所以每次一用超能力就會互換位置，亦因此她們的命運連成一線，必須合作成為團隊保衞宇宙。

卡瑪拉與小鵝。

同時，Marvel隊長的貓貓小鵝（Goose）再度現身，可愛爆登的外表，配以隨時食人的超能力，其反差度之大亦極圏粉。

在最新預告中，更見一幕有極多不同品種的可愛貓貓在半空中飄浮，到底牠們是否如小鵝一樣可以隨時展現食人能力，或有其他超能力？

最新影片推介：陳瑞菱專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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